ชนะไม่เป็น! แมนฯ ยูฯ ช้ำสถิติออกสตาร์ทในบ้านแย่สุดรอบ 48 ปี

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ออกสตาร์ทในบ้านแย่สุดในรอบ 48 ปีของสโมสร หลังจากที่ไม่ชนะเลยในเกมลีก 3 นัดแรกยามเล่นที่โอลด์ แทร็ฟฟอร์ด ในช่วงเปิดฤดูกาลนี้

ทีมปีศาจแดงเปิดฤดูกาล 2020-21 ด้วยความพ่ายแพ้ต่อคริสตัล พาเลซ แบบสุดช็อค ก่อนที่จะออกไปเยือนอีกสามนัดรวมทุกรายการ และคว้าชัยชนะได้ทั้งหมด

อย่างไรก็ดี เมื่อพวกเขากลับมาเล่นในบ้านอีกครั้ง ก็ต้องพ่ายแพ้แก่ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ไปอีก 6-1 ก่อนจะบุกไปชนะนิวคาสเซิล และปารีส แซงต์ แชร์กแมง ได้สำเร็จ

ล่าสุด ในเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา พวกเขาก็ทำได้เพียงเสมอกับเชลซีไปแบบไร้สกอร์ 0-0 ทำให้พวกเขายังไม่ชนะเลยยามเล่นในบ้านฤดูกาลนี้ และมีเพียง 1 คะแนนเท่านั้น จากทั้งหมด 9 คะแนนที่พวกเขาควรจะได้หากเก็บชัยชนะได้ทั้งหมด

ผลงานดังกล่าว ถือเป็นฟอร์มการเล่นในบ้านช่วงออกสตาร์ทฤดูกาลที่ย่ำแย่ที่สุด นับตั้งแต่ปี 1972 เป็นต้นมา หรือตั้งแต่เมื่อ 48 ปีที่แล้วเลยทีเดียว

0 – Man Utd have failed to win their opening three home league games to a season for the first time since 1972-73. Blunted. #MUNCHE pic.twitter.com/l2pa9nG6XP