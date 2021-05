ชนะใจแฟนบอล! เมาท์คว้ารางวัลนักเตะแห่งปีเชลซี

เมสัน เมาท์ ได้รับเลือกเป็นนักเตะแห่งปีของเชลซี จากการลงคะแนนโหวตโดยแฟนบอล

กองกลางทีมชาติอังกฤษโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในซีซันนี้ หลังทำไปแล้ว 9 ประตู กับ 8 แอสซิสต์ในทุกรายการ พร้อมช่วยทีมทะลุเข้าชิง ยูฟา แชมเปี้ยนส์ลีก เป็นครั้งที่ 3 ในประวัติศาสตร์

Congratulations, @MasonMount_10!



A worthy winner of the 2020/21 Men’s Player of the Year! 👏 pic.twitter.com/YtDTGhEglF