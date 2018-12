ชนะแต่เศร้า! พ่อกัปตันสตุทการ์ทเสียชีวิตในสนามหลังจบเกม

แฮร์แบร์ต เกนท์เนอร์ บิดาของ คริสเตียน เกนท์เนอร์ แข้งกัปตันทีมสตุทการ์ท เสียชีวิตในสนามเมอร์ซีเดส เบนซ์ อารีนา หลังจบเกมบุนเดสลีกา นัดที่เจ้าม้าขาวเปิดบ้านรับการมาเยือนของแฮร์ธา เบอร์ลิน ในคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา

กัปตันเกนท์เนอร์ลงเล่นครบ 90 นาที ทำหนึ่งแอสซิสต์ให้มาริโอ โกเมซ ยิงประตูชัย 2-1 เก็บสามแต้มในบ้าน ก่อนจะมารับรู้ข่าวเศร้าหลังเกม

"เฟาเอฟเบ สตุทการ์ท ขอไว้อาลัยต่อการจากไปของแฮร์แบร์ต เกนท์เนอร์ บิดาของ คริสเตียน เกนท์เนอร์ กัปตันทีมของเรา ที่เสียชีวิตในสนาม หลังจบเกมในบ้าน พบกับ แฮร์ธา เบอร์ลิน" แถลงการณ์ของสโมสรระบุ

Everyone from Hertha would like to send their thoughts and condolences to Christian Gentner and his family after today's sad news. — Hertha Berlin (@HerthaBSC_EN) December 15, 2018