ชนะรวด! แลมพาร์ดประเดิมคว้ายอดกุนซือประจำเดือน

แฟรงค์ แลมพาร์ด เทรนเนอร์ของเชลซี ประเดิมคว้ารางวัลกุนซือยอดเยี่ยมประจำเดือนของพรีเมียร์ลีกเป็นครั้งแรก

โค้ชชาวอังกฤษนำสิงห์บลูเก็บชัยชนะตลอด 3 นัด ในโปรแกรมเดือนตุลาคม ทำให้เขาได้รับรางวัลนี้ไปครอง

ขณะเดียวกัน แลมพาร์ดยังกลายเป็นคนที่ 3 ในประวัติศาสตร์ ที่คว้าทั้งรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมและผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมประจำเดือนของพรีเมียร์ลีก ต่อจาก สจ๊วต เพียซ และ แกเร็ธ เซาธ์เกท ด้วย

The Barclays @PremierLeague Manager of the Month for October!



Congratulations, Frank! 🥇👏 pic.twitter.com/fu1IBFAoTq