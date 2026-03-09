ชนะกระต่ายแล้วเดินหน้ารักษ์โลก! ชลบุรี เอฟซี ผนึก พานาโซนิค ปลูกโกงกาง 1,222 ต้น ฟื้นฟูป่าชายเลน

หลังจากบุกเอาชนะ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด 3-2 ในศึกไทยลีก เหล่านักเตะ ชลบุรี เอฟซี ก็ยังคงเดินหน้าทำกิจกรรมเพื่อสังคม โดยในช่วงเช้าของวันถัดมาได้เข้าร่วมกิจกรรมฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมร่วมกับ กลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทย ภายใต้โครงการ “Panasonic Cares”
กลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทย เดินหน้าสานต่อภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการ “Panasonic Cares” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จัดกิจกรรม “Panasonic & Chonburi F.C. Together We Grow The Forest ปลูกต้นไม้คืนป่าให้ชุมชน” ผนึกกำลังผู้บริหาร พนักงาน และนักเตะสโมสรชลบุรี เอฟ.ซี.รวมถึงแฟนบอล กว่า 300 คน
ลงพื้นที่ร่วมปลูกต้นโกงกางจำนวน 1,222 ต้น ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลน ตำบลคลองตำหรุ จังหวัดชลบุรี เพื่อร่วมฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งที่กำลังเผชิญภาวะเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่อง
มร. ฮิเดคาสึ อิโตะ ซีอีโอ กลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทย กล่าวว่า “พานาโซนิคได้ดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้คืนป่าให้ชุมชนมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยได้ร่วมมือกับพันธมิตรและชุมชนในพื้นที่ต่าง ๆ อาทิ จังหวัดขอนแก่น และพระนครศรีอยุธยา ปลูกต้นไม้ไปแล้วกว่า 2,000 ต้น ภายใต้โครงการ Panasonic Cares ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสังคมที่พานาโซนิคดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 3
โดยได้วางกรอบการดำเนินงานสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) หลายมิติ อาทิ สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี คุณภาพการศึกษา ระบบนิเวศบนบกที่ยั่งยืน การขจัดความยากจน การบริโภคและการผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ การขจัดความหิวโหย และความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ขณะเดียวกันยังสอดรับกับภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมระยะยาวของพานาโซนิค กรุ๊ป ทั่วโลก Panasonic Green Impact ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนให้ดีขึ้นท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน ภายใต้เป้าหมาย ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และการส่งเสริมการรีไซเคิลวัสดุเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมภายในปี 2030
โดยกิจกรรมในปีนี้ กลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทย ได้ตั้งใจเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลน เนื่องจากป่าชายเลนถือเป็นระบบนิเวศสำคัญที่ทำหน้าที่เสมือนแนวป้องกันธรรมชาติ ช่วยลดแรงคลื่น ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ และเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนที่มีประสิทธิภาพสูง
อย่างไรก็ตามในช่วงหลายปีที่ผ่านมา พื้นที่ป่าชายเลนจำนวนมากได้รับผลกระทบจากการบุกรุกเพื่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและชุมชนชายฝั่ง การปล่อยน้ำเสียและขยะลงสู่แหล่งน้ำ รวมถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลให้ระบบนิเวศดังกล่าวอ่อนแอลง ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง และชุมชนชายฝั่งเผชิญความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
กลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทย จึงได้ร่วมมือกับ สโมสรชลบุรี เอฟ.ซี. ที่ทางบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรม “Panasonic & Chonburi F.C. : Together We Grow The Forest ปลูกต้นไม้คืนป่าให้ชุมชน นำทีมผู้บริหาร พนักงาน นักเตะสโมสรชลบุรี เอฟ.ซี. และแฟนบอล จำนวนกว่า 300 คน ร่วมลงพื้นที่ปลูกต้นโกงกางกว่า 1,222 ต้น เพื่อฟื้นฟูป่าชายเลนให้เกิดผลอย่างยั่งยืน
สำหรับจำนวนต้นโกงกางกว่า 1,222 ต้น ที่นำมาปลูกได้รับความร่วมมือจากพนักงานและพันธมิตรผ่าน 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ Panasonic Hero Run Green Impact for Charity 2025 เปลี่ยนระยะทางวิ่งทุก 10 กิโลเมตรเป็นต้นไม้ 1 ต้น โดยสามารถสะสมระยะทางได้รวม 10,917 กิโลเมตร คิดเป็นจำนวนต้นไม้ 1,092 ต้น และกิจกรรม Panasonic Let’s grow แคมเปญรณรงค์คัดแยกขวดพลาสติก ทุก 20 กิโลกรัมจะถูกเปลี่ยนเป็นต้นไม้ 1 ต้น ซึ่งรวบรวมขวดพลาสติกได้กว่า 2,600 กิโลกรัม หรือคิดเป็นต้นไม้กว่า 130 ต้น
โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณอรรณพ สิงห์โตทอง รองประธาน สโมสรชลบุรี เอฟ.ซี. พร้อมด้วย คุณวิทยา เลาหกุล ประธานฝ่ายพัฒนาเทคนิค สโมสรชลบุรี เอฟ.ซี. และ ชลบุรี เอฟ.ซี. อะคาเดมี่ และ คุณพันธ์ศักดิ์ เกตุวัตถา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
ร่วมรับมอบและร่วมปลูกต้นโกงกาง กับ คณะผู้บริหาร พนักงาน กลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทย พร้อมด้วยเหล่านักเตะ และแฟนบอล กว่า 300 คน ร่วมกันฟื้นฟูระบบนิเวศและสร้างพื้นที่สีเขียวให้เป็นสาธารณประโยชน์ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ และอนุรักษ์ป่าชายเลน ตำบลคลองตำหรุ จังหวัดชลบุรี