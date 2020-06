ลิเวอร์พูล แถลงยืนยัน อดัม ลัลลานา ต่อสัญญากับทีมออกไปจนจบฤดูกาลนี้แล้ว

ดาวเตะวัย 32 เหลือสัญญาในถิ่นแอนฟิลด์ถึงวันที่ 30 มิถุนายน ก่อนล่าสุดเขาจะได้สัญญาระยะสั้นออกไปจนจบซีซัน นั่นหมายความว่า เขาจะได้ร่วมพิธีรับถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกกับเพื่อนร่วมทีมอย่างแน่นอน

กองกลางชาวอังกฤษย้ายมาอยู่กับหงส์แดงในปี 2014 ลงเล่นไป 178 เกม ทำได้ 22 ประตู ช่วยทีมคว้าแชมป์ยูฟา แชมเปี้ยนส์ลีก, ยูฟา ซูเปอร์ คัพ และสโมสรโลก

ทั้งนี้ ลิเวอร์พูลต้องการอีกเพียง 6 แต้ม จากโปรแกรม 9 นัดสุดท้าย เพื่อการันตีตำแหน่งแชมป์ลีก โดยพวกเขาจะกลับมาลงสนามนัดแรกกับ เอฟเวอร์ตัน ในวันที่ 21 มิถุนายน

