ชงเองกินเอง! ซลาตันเฉียบตีลังกายิงตุงตาข่าย (มีคลิป)

ซลาตัน อิบราฮิโมวิช กองหน้าคนดังของ แอลเอ แกแล็คซี โชว์ท่ายากอีกครั้งในเมเจอร์ลีก เมื่อเขาตีลังยิงประตูเข้าไปอย่างสวยงาม ในเกมกับ นิว อิงแลนด์ เรฟโวลูชัน เมื่อช่วงสายที่ผ่านมา

ดาวยิงวัย 37 ใช้ความสามารถเฉพาะตัวเดาะบอลสร้างจังหวะ ก่อนกระโดดจักรยานอากาศเข้าไปแบบหมดจด แต่น่าเสียดายประตูของเขาไม่เพียงพอช่วยทีมเก็บแต้มได้ หลังพ่ายต่อนิวแองแลนด์ไปแบบเฉียดฉิว 1-2

Zlatan Ibrahimovic is out here snatching souls pic.twitter.com/Ahzu3EK3HJ