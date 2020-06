แฟนบอล ลิเวอร์พูล บางกลุ่มฉลองแชมป์พรีเมียร์ลีกแบบเกินเลยด้วยการยิงพลุเข้าไปในอาคาร Liver building จนทำให้เกิเหตุไฟไหม้

หงส์แดง คว้าแชมป์ลีกสูงสุดอังกฤษได้ครั้งแรกในรอบ 30 ปี ทำให้บรรดา เดอะ ค็อป ออกมาฉลองกันในตัวเมืองอย่างสุดเหวี่ยง ซึ่งแม้แฟนบอลส่วนใหญ่จะควบคุมตัวเองได้ดี แต่มีบางส่วนที่คึกคะนองด้วยการจุดพลุยิงเข้าไปในอาคาร จนทำให้เกิดไฟไหม้บริเวณระเบียง จนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องเข้ามาควบคุมสถานการณ์

อ่านบทความต่อด้านล่าง

นอกจากนี้โฆษกตำรวจเมอร์ซียไซต์ยังเผยว่ามีการก่อความวุ่นวายเกิดขึ้นจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย และหนึ่งในนั้นมีคนถูกแทงด้วย

ทั้งนี้สโมสร ลิเวอร์พูล ได้ออกมาขอความร่วมมือให้แฟนบอลฉลองอยู่ที่บ้านแล้ว แต่ดูเหมือนจะไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร

A balcony of the historic Liver Building in #Liverpool was set on fire after fireworks were seen crashing into the landmark as Liverpool fans celebrated the club's Premier League triumph



Footage online shows large firework rockets crashing into the buildings windows pic.twitter.com/5YRlr6w2Ln