ฉลองเข้าสนาม! แฟนอาร์เซนอลชูป้าย"เอาโอซิลกลับมา"

แฟนบอลรายหนึ่งของอาร์เซนอล ชูป้ายเรียกร้องให้ทีมเรียก เมซุต โอซิล กลับมาใช้งาน หลังจากได้กลับมาชมเกมในสนาม

แฟนบอลไอ้ปืนใหญ่ 2,000 คนได้รับอนุญาตให้กลับเข้าสนามเป็นครั้งแรก นับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19ในเดือนมีนาคม และได้เห็นทีมรักไล่ยิง ราปิด เวียนนา ขาดลอย 4-1 ในเกมยูโรปา ลีก รอบแบ่งกลุ่ม

Image: An Arsenal fan in attendance at the Emirates Stadium tonight with a ‘Bring Back Mesut’ banner.



