ฉลองสนามใหม่! ไก่โค่นหงส์ทำกำไรสูงสุดในโลก

ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ กลายเป็นสโมสรฟุตบอลที่ทำกำไรสูงสุดในโลก เมื่อพวกเขาแสดงผลประกอบการในฤดูกาล 2017-18 ถึง 'Companies House' หน่วยงานของภาครัฐที่รับผิดชอบการจดทะเบียนบริษัทในสหราชอาณาจักร

ก่อนหน้านี้ลิเวอร์พูลคือสโมสรฟุตบอลทีมแรกของโลกที่ทำกำไรเกินหลัก 100 ล้านปอนด์ ใน 1 ฤดูกาล จากผลประกอบบวก 106 ล้านปอนด์ ในฤดูกาล 2017-18

อย่างไรก็ดี ล่าสุดไก่เดือยทองทำลายสถิติของหงส์แดงเรียบร้อยแล้ว เมื่อผลประกอบการที่พวกเขายื่นให้ 'Companies House' นั้น ทำกำไรไปถึง 112.9 ล้านปอนด์

ขณะเดียวกัน สเปอร์สยังเป็นทีมที่จ่ายค่าจ้างนักเตะน้อยที่สุดในบรรดาทีมกลุ่มท็อปซิกซ์ด้วย แค่ 148 ล้านปอนด์เท่านั้น น้อยกว่า แมนฯ ยูฯ ทีจ่ายค่าเหนื่อยมากที่สุด 296 ล้านปอนด์ ถึงครึ่งหนึ่ง

ข้อมูลจาก 'Companies House' ยังระบุอีกว่า แดเนียล เลวี ประธานของสเปอร์ส คือผู้บริหารที่ได้รับค่าจ้างสูงสุดในพรีเมียร์ลีก มากกว่า 3 ล้านปอนด์ต่อปี

Wow - Tottenham made a world record profit last season - £112.9m net eclipsing even Liverpool's figure of £106m £££: pic.twitter.com/ORar8rn8W7