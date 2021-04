ฉลองครบรอบ 40 ปี! เจลีกเปิดตัวคอลเลคชั่นสึบาสะ

เจลีก แถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเปิดตัวคอลเลคชั่นร่วมกับการ์ตูน กัปตันสึบาสะ ในโอกาสฉลองครบรอบ 40 ปี

กัปตันสคบาสะ คือการ์ตูน จากปลายปากกาของ โยอิจิ ทาคาฮาชิ ที่เล่าถึงเรื่องราวของ โอโซระ สึบาสะ เด็กชายผู้รอดชีวิตจากลูกฟุตบอลลูกหนึ่ง และมีลูกฟุตบอล 'เป็นเพื่อน' มาตั้งแต่นั้น เขากลายเป็นนักฟุตบอลอัจฉริยะ เส้นทางลูกหนังพาให้พบเพื่อนและคู่แข่งมากมาย ซึ่งการ์ตูนเรื่องนี้เป็นแรงบันดาลใจให้กับนักฟุตบอลทั้งในญี่ปุ่นและเอเชียมาแล้วมากมาย

โดยในโอกาสครบรอบ 40 ปี ทางเจลีกได้คอลแลปกับ กัปตัน ซีบาสะ ในการนำ โอโซระ สึบาสะ ตัวละครหลักและ วากาบายาชิ เก็นโซ นายประตูตัวเอก มาอยู่ในชุดของทีมเจลีก โดยจะทำออกมาในรูปแบบสินค้า officia; และวางจำหน่ายทางเว็บไซต์เจลีกและทางช็อปของสโมสร

