ฉุนขาด! แข้งฮัมบูร์กปีนอัฒจันทร์กระชากคอเสื้อแฟนบอล (มีคลิป)

โทนี ไลส์ทเนอร์ กองหลังของ ฮัมบูร์ก ระงับอารมณ์ไม่อยู่บุกขึ้นอัฒจันทร์กระชากคอเสื้อแฟนบอล หลังทีมพ่าย ดินาโม เดรสเดน ตกรอบ เดเอฟเบ โพคาล

สิงห์เหนือ พลาดท่าบุกพ่าย ดินาโม เดรสเดน 1-4 ตกรอบ เดเอฟเบ โพคา ฤดูกาลนี้อย่างรวดเร็ว ซึ่งหลังจบเกมแนวรับจอมห้าวถูกแฟนบอลเจ้าถิ่นตะโกนแซวจนตบะแตกบุกขึ้นไปกระชากคอเสื้อแฟนบอลรายนั้นจนเกือบมีเรื่อง แต่โดนเจ้าหน้าที่สนามห้ามไว้ได้ทัน

โดยในภายหลัง ไลส์ทเนอร์ ออกมาขอโทษต่อเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว พร้อมเผยสาเหตุที่น็อตหลุดเป็นเพราะโดนแฟนบอลรายดังกล่าวพาดพิงถึงครอบครัว

"หลังจบเกมผมถูกด่าทอจากบนอัฒจันทร์ ปกติผมรับมือเรื่องนี้ได้นะ แต่ครั้งนี้มันเกินไปมาก มันลามไปถึงครอบครัว, ภรรยาและลูกสาวของผม"

"ตอนนั้นผมสติหลุดไปแล้ว เพราะมันเป็นสิ่งที่มีผลต่ออารมณ์ของผมอย่างมาก เรื่องนี้ไม่ควรเกิดขึ้น ผมเป็นพ่อคน ที่อยากเป็นแบบอย่างที่ดี ผมขอโทษและสัญญาว่าไม่ว่าจะเจอคำพูดอะไร สิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นอีก"

Hamburg defender Toni Leistner breaks from an interview following their 4-1 defeat at Dynamo Dresden to confront an opposing fan.pic.twitter.com/mDILuPz2uu