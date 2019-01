จำใจ! ไก่ใช้อ็อปชันต่อสัญญาโทบี้, ค่าฉีก 25 ล้านปอนด์

ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ แถลงยืนยัน พวกเขาใช้อ็อปชันต่อสัญญากับ โทบี้ อัลเดอร์ไวเรลด์ ออกไปถึงปี 2020 แล้ว

เดิมทีกองหลังทีมชาติเบลเยียมเหลือสัญญากับทีมถึงแค่สิ้นสุดฤดูกาลนี้ แต่การเจรจจาสัญญาใหม่ของทั้งสองฝ่ายยังไร้ความคืบหน้าจนถึงบัดนี้

ดังนั้นไก่เดือยทองจึงจำใจต้องใช้อ็อปชันต่อสัญญาแนวรับวัย 29 ออกไปอีก 1 ปี เพราะไม่อยากเสียนักเตะคนสำคัญไปแบบฟรี ๆ นั่นเอง แม้ว่าการใช้อ็อปชันนี้มันจะมีเงื่อนไขที่ระบุว่า นักเตะสามารถย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ได้ หากมีทีมใดยื่นข้อเสนอเข้ามาในราคา 25 ล้านปอนด์ก็ตาม

สำหรับอัลเดอร์ไวเรลด์ย้ายมาเล่นกับสเปอร์สเมื่อปี 2015 พร้อมทำสถิติลงช่วยทีมไปทั้งสิ้น 135 เกม

The Club can confirm that we have activated the option to extend @AlderweireldTob’s contract until 2020. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 4, 2019