จ่ายบอลน้อยไป! ซานโชโวยค่าพลังตัวเองใน FIFA20

จาดอน ซานโช แนวรุกโบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ ตั้งคำถามกับค่าพลังของตัวเองใน FIFA20 หลังจากที่ถูกกำหนดค่าการจ่ายบอลอยู่เพียง 77 คะแนนเท่านั้น

เกมฟุตบอลภาคล่าสุดจาก EA Sports เพิ่งประกาศค่าพลังเริ่มต้นของนักเตะภายในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมา ก่อนที่ตัวเกมจะวางจำหน่ายจริงในวันที่ 24 กันยายน 2019 นี้

สำหรับแข้งวัย 19 ปี โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมให้ทีมเสือเหลืองเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมา ทำให้ค่าพลังของเขาก้าวกระโดดขึ้นมาเป็น 84 ในภาคนี้ ทว่ายังมีค่าพลังบางส่วนที่เขารู้สึกไม่พอใจจนต้องตั้งคำถามผ่านทางทวิตเตอร์

อ่านบทความต่อด้านล่าง

"จ่ายบอล 77?!" ซานโชตั้งคำถามถึงค่าพลังของตัวเองทางทวิตเตอร์ ก่อนที่ทวิตเตอร์อย่างเป็นทางการของ EA SPORTS FIFA จะมาตอบกลับว่า "จะจ่ายบอลไปทำไม ในเมื่อเลี้ยงบอลได้ตั้ง 90"

อย่างไรก็ดี ซานโชก็ตอบคำถามของทาง EA SPORTS FIFA ด้วยการบอกว่า "ผมคิดว่าน่าจะ 90 ทั้งคู่นะ ใจร้ายไปหน่อย"

I think both could be 90 🤷🏽‍♂️ a bit harsh