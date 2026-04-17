จาก บอร์นมัธ สู่ นิวคาสเซิล: เส้นทางตำนานของ เอ็ดดี้ ฮาว

เพจ Play with FUN, be FUN พาย้อนเส้นทางของ เอ็ดดี้ ฮาว จากตำนานของ บอร์นมัธ สู่กุนซือผู้พา นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด คว้าแชมป์ในรอบ 70 ปี
ก่อนเกมที่ “สาลิกาดง” มีคิวเปิดบ้านดวล “เดอะ เชอร์รี่ส์” ในวันที่ 18 เมษายนนี้ Play with FUN, be FUN หยิบเรื่องราวของกุนซือวัย 48 ปีรายนี้มาเล่าอีกครั้ง กับเส้นทางที่ไม่ธรรมดาในวงการลูกหนังอังกฤษ
ฮาว เริ่มต้นทุกอย่างกับบอร์นมัธ ตั้งแต่ระดับเยาวชน ก่อนก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะอาชีพในปี 1994 และใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตค้าแข้งอยู่กับสโมสรแห่งนี้ แม้จะมีช่วงสั้น ๆ กับ ปอร์ทสมัธ แต่สุดท้ายก็กลับมาแขวนสตั๊ดกับทีมรักในปี 2007
หลังจากนั้นไม่นาน เขาก็รับหน้าที่กุนซือครั้งแรกในปี 2009 ท่ามกลางวิกฤตหนักของสโมสรที่เกือบล้มละลาย ทั้งปัญหาการเงินและอันดับในลีกที่รั้งท้ายสุดของระบบฟุตบอลอังกฤษ แต่ฮาวสามารถพาทีมรอดตกชั้นได้แบบเหลือเชื่อ
แม้จะออกไปคุม เบิร์นลีย์ ช่วงสั้น ๆ แต่ในปี 2012 อดีตแข้งที่เคยติดทีมชาติอังกฤษชุดเล็ก 2 เกม ก็กลับมาบอร์นมัธอีกครั้ง และสร้างผลงานระดับตำนาน ด้วยการพาทีมไต่จากลีกล่างขึ้นสู่พรีเมียร์ลีก พร้อมสไตล์ฟุตบอลเกมรุกที่แฟนบอลจดจำ รวมระยะเวลาในการรับใช้ "เดอะ เชอร์รี่ส์" ยืนยาวถึง 25 ปี
"บอร์นมัธจะอยู่ในหัวใจของผมเสมอ แต่ผมเชื่อว่ามันถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วสำหรับสโมสรที่จะทำการเปลี่ยนแปลง" ถ้อยคำสุดท้ายในวันที่ลงจากตำแหน่งของ เทรนเนอร์ชาวอังกฤษ
หลังจากว่างงานไม่นาน นิวคาสเซิล ติดต่อหา ฮาว และ ทีมงาน เพื่อดึงมาทำหน้าที่แทน สตีฟ บรูซ ที่ทำผลงานย่ำแย่ในเดือนพฤศจิกายนปี 2021
"ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มารับงานเป็นเฮดโค้ชให้กับสโมสรที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานอย่างนิวคาสเซิล เป็นวันที่น่าภาคภูมิใจมากสำหรับผมและครอบครัว" ฮาว กล่าวในวันเปิดตัว
"ผมอยากจะขอบคุณเจ้าของสโมสรที่มอบโอกาสนี้ให้ ขอบคุณแฟนบอลของสโมสรที่ให้การต้อนรับอย่างน่าเหลือเชื่อ ผมตื่นเต้นมากที่เราจะได้เริ่มต้นการเดินทางร่วมกัน"
และนั่นคือจุดเริ่มต้นของอีกหนึ่งบทพิสูจน์
จากทีมหนีตาย ฮาว ค่อย ๆ ยกระดับนิวคาสเซิล จนกลับไปเล่น ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ได้อีกครั้งในรอบ 20 ปี พร้อมเข้าชิงชนะเลิศบอลถ้วย แต่แพ้ แมนฯ ยูไนเต็ด ไปแบบหวุดหวิด
ฤดูกาลต่อมา ฮาว จะเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ด้วยการพาทีมคว้าแชมป์ คาราบาว คัพ หลังเอาชนะ ลิเวอร์พูล ในรอบชิงฯ ถือเป็นถ้วยแชมป์รายการทางการในรอบ 70 ปีของสโมสร
จากเด็กปั้นบอร์นมัธ สู่โค้ชผู้พานิวคาสเซิลกลับมายิ่งใหญ่ นี่คือเส้นทางของเอ็ดดี้ ฮาว ที่ยังคงถูกเขียนต่อ และอาจยังมีบทใหม่รออยู่ข้างหน้าอีกเพียบ
