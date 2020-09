จากใจแฟนค้อน! Triple H ท้าไรซ์อยู่สร้างตำนานกับเวสต์แฮม

Triple H ตำนานนักมวยปล้ำ WWE ออกโรงวอนพร้อมท้าทายให้ เดแคลน ไรซ์ กองกลางดาวรุ่งปฏิเสธข้อเสนอทีมใหญ่ และอยู่ค้าแข้งกับเวสต์แฮม ยูไนเต็ด ต่อไป

อดีตแชมป์โลก 14 สมัยของ WWE เป็นหนึ่งในนักมวยปล้ำที่ชื่นชอบกีฬาฟุตบอล และเขาเคยออกตัวผ่านสื่ออยู่หลายครั้งว่าเขาคือแฟนบอลตัวยงของเดอะ แฮมเมอร์ส ซึ่งเป็นกิมมิคเดียวกับตัวเขาที่ชื่นชอบการใช้ค้อนบนสังเวียนผ้าใบ

โดยหลังจากมีข่าวว่าหลายทีมยักษ์ใหญ่ในอังกฤษ โดยเฉพาะ เชลซี สนใจคว้า ไรซ์ ไปร่วมทีม โดย Triple H ได้แนะให้นักเตะอยู่กับทีมต่อไป พร้อมท้าทายให้เขาสร้างตำนานบทใหม่ขึ้นกับทีมให้ได้

"คุณรู้ว่ามันเป็นฤดูกาลใหม่, ช่วงเวลาใหม่, การเปิดตัวครั้งใหม่สำหรับพวกเรา NXT UK (ค่ายย่อยของ WWE) ทาง BT Sport, เช่นเดียวกับหลาย ๆ ที่รวมทั้ง เวสต์แฮม ดังนั้นผมจึงมีข้อความอยากบอก ผมมีข้อความอยากฝากถึง เดแคลน ไรซ์" Triple H โพสต์วิดีโอลงทวิตเตอร์

"เดแคลน คุณมีการตัดสินใจครั้งใหญ่รออยู่ตรงหน้า และผมเข้าใจเรื่องนั้นดี มันดูไม่ใช่เรื่องของผมนะแต่สำหรับผมแล้วการบอกคุณว่าต้องทำอะไร แต่ผมอยากให้มุมมองกับคุณสักหน่อย บางครั้งในชีวิตมันก็มีบางสิ่งที่เป็นเรื่องสำคัญกว่า"

"มันมีโอกาสที่นายจะเป็นอะไรที่มากกว่า ในการเป็นฮีโร่ การเป็นฮีโร่ของแฟนบอลที่สนับสนุนนาย การเป็นฮีโร่ให้กับคนทั้งหลายที่มองนายเติบโตขึ้นมาจากระบบ และประสบความสำเร็จในระบบนี้ การเป็นฮีโร่และการสร้างบางสิ่งขึ้นมาด้วยตัวเอง มันไม่ใช่แค่การประสบความสำเร็จ แต่มันเป็นการประสบความสำเร็จในแบบของคุณเอง"

"สร้างชื่อของคุณขึ้นมา สร้างตำนานของคุณ กลายเป็นสิ่งที่ยิ่งกว่า กลายเป็นที่สุดและเป็นเพียงหนึ่งเดียว, เดแคลน ไรซ์ คนแรก"

"จงอยู่ร่วมกับคนที่สนับสนุนนาย, อยู่กับเวสต์แฮฒ และกลายเป็นฮีโร่, กลายเป็นแชมเปี้ยน, กลายเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาต่างรู้ดีว่าเดแคลน ไรซ์ สามารถเป็นไปได้"

