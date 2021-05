จากโดนดูถูก! ซัวเรซหลั่งน้ำตาชมแอตฯ มาดริดให้โอกาสพิสูจน์ตัวเอง

หลุยส์ ซัวเรซ กองหน้าแอตเลติโก มาดริด ยอมรับว่าเขาถูกประเมินค่าต่ำกว่าความเป็นจริงในช่วงก่อนเปิดฤดูกาล และเป็นต้นสังกัดปัจจุบันที่เปิดประตูต้อนรับเขาเข้ามา

ดาวยิงชาวอุรุกวัย ถูกพิจารณาว่าไม่อยู่ในแผนการทำทีมของ โรนัลด์ คูมัน กุนซือบาร์เซโลนา และได้รับอนุญาตให้หาสโมสรใหม่ในช่วงหน้าร้อนปีที่แล้ว ก่อนที่จะเป็นทีมตราหมีที่คว้าตัวไปร่วมทีม

นับตั้งแต่มาอยู่ในถิ่นว่านต๋า เมโทรโปลิตาโน ซัวเรซยิงไปทั้งสิ้น 21 ประตู รวมถึงประตูชัยในเกมเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา ที่เอาชนะบายาโดลิดไป 2-1 และคว้าแชมป์ลาลีกาไปครองได้สำเร็จในนัดสุดท้ายของฤดูกาล

"สถานการณ์ที่ผมเจอเมื่อหน้าร้อนปีที่แล้วมันยากมากๆ จากที่ผมโดนประเมินค่าต่ำกว่าความเป็นจริง" ซัวเรซกล่าวทาง Movistar ทั้งน้ำตา

"แอตเลติโก มาดริด เป็นคนเปิดประตูต้อนรับผม เพื่อให้ผมได้แสดงให้เห็นว่าผมเป็นผู้เล่นอย่างที่ผมเป็น"

