จากแฟนบอล! หวานใจแฟรงค์กี้โพสต์ภาพวันวานฉลองซบบาร์ซา

มิคกี้ คีเมนีย์ แฟนสาวคนสวยของ แฟรงค์กี้ เดอ ยอง ฉลองโอกาสที่หวานใจของเธอเซ็นสัญญากับบาร์เซโลนา ด้วยการโพสต์ภาพที่ทั้งคู่เดินทางมาเยือนคัมป์นูในฐานะแฟนบอลของสโมสรเมื่อ 3 ปีก่อน

ห้องเครื่องวัย 21 เพิ่งย้ายร่วมทัพบาร์ซาอย่างเป็นทางการ ด้วยค่าตัวมหาศาล 75 ล้านยูโร บวกกับโบนัสในอนาคตอีก 11 ล้านยูโร พร้อมเซ็นสัญญากับสโมสรถึง 2024 โดยนักเตะจะย้ายมาเล่นกับเจ้าบุญทุ่มในช่วงซัมเมอร์นี้ โดยระหว่างนี้เขาจะยังคงเป็นผู้เล่นของอาแย็ก์ไปจนจบฤดูกาล

10k Likes, 553 Comments - MIKKY. (@mikkykiemeney) on Instagram: "ZO TROTS♥️ 30 nov. 2015, 3 years ago. we went to camp nou as fans, and watched a game of your dream..."