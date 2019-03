จากแฟนบอลสู่เพื่อนร่วมทีม! ไรซ์แชร์ภาพคู่เคนในอดีต-ปัจจุบัน

เดแคลน ไรซ์ มิดฟิลด์เลือดใหม่ของทีมชาติอังกฤษ ทำเอาแฟนบอลต่างเซอร์ไพรส์ไปตาม ๆ กัน เมื่อเขาแชร์ภาพคู่กับ แฮร์รี เคน ในปี 2014 ในสมัยที่ยังเป็นแค่แฟนบอลเข้ามาขอถ่าย กับภาพคู่ในปี 2019 ที่ทั้งสองกลายเป็นเพื่อนร่วมทีมกันแล้ว

ห้องเครื่องวัย 20 ได้รับโอกาสประเดิมสนามในทีมสิงโตคำรามชุดใหญ่ ในแมทช์เปิดรังถล่มสาธารณรัฐเช็ก 5-0 ในเกมยูโร 2020 รอบคัดเลือก หลังถูกส่งลงสนามในฐานะตัวสำรองในครึ่งหลัง

จากนั้นดาวรุ่งจากเวสต์แฮมได้รับความไว้วางใจจาก แกเร็ธ เซาธ์เกท ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมเยือนมอนเตเนโกร พร้อมทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจและช่วยทีมบุกกำชัย 5-1

หลังจบเกมนั้นไรซ์จึงขอถ่ายรูปคู่กับ แฮร์รี เคน กัปตันทีมชาติ และนำรูปนี้ไปแชร์ร่วมกับรูปที่เขาเคยถ่ายกับเคนสมัยยังเป็นแฟนบอล

"เริ่มจากการขอ แฮร์รี เคน ถ่ายรูปในปี 2014 สู่การเป็นเพื่อนร่วมทีมชาติอังกฤษในปี 2019 มันเป็นการเดินทางที่เยี่ยมสุด ๆ ไปเลย" ไรซ์ โพสต์ภาพพร้อมแคปชันผ่านทวิตเตอร์

From asking @HKane for a picture in 2014, to my @England teammate in 2019. What a journey! pic.twitter.com/XX3eMgHk3K