จากเพื่อนร่วมทีมสู่โค้ช! โรนัลโด้โพสต์ซึ้งอวยพรโซลชา

คริสเตียโน โรนัลโด้ ซูเปอร์สตาร์ของแมนฯ ยูไนเต็ด โพสต์ข้อความอวยพร โอเล กุนนาร์ โซลชา โดยเอ่ยปากชมโค้ชชาวนอร์เวย์เป็นมนุษย์ที่ยอดเยี่ยมมาก ๆ

โซลชาต้องก้าวลงจากตำแหน่ง หลังพาปีศาจแดงแพ้ 5 นัด จาก 7 นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีก นั่นทำให้สโมสรตัดสินใจแยกทางกับเขาทันที

"เขาคือกองหน้าของผม ตอนที่ผมย้ายมา โอลด์ แทรฟฟอร์ด ครั้งแรก และเขาก็เป็นโค้ชของผม ตอนที่ผมย้ายกลับมาแมนฯ ยูไนเต็ด" ซีอาร์เซเวน โพสต์ผ่านทวิตเตอร์

"แต่ที่สำคัญที่สุดคือโอเลเป็นมนุษย์ที่ยอดเยี่ยมมาก ๆ ผมขออวยพรให้เขาโชคดี ไม่ว่าชีวิตของเขาจะพาเขาไปพบกับสิ่งใด"

Good luck, my friend!

You deserve it! pic.twitter.com/pdm7RXr2RX