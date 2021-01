จากเด็กนั่งวีลแชร์ 18 เดือน! พ่อร่ำไห้ลูกประเดิมสนามเกมอาชีพ

ลี ธอมป์สัน บิดาของ ดีแคลน ธอมป์สัน ดาวรุ่งวัย 18 ของ เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ กลั้นน้ำตาแห่งความภูมิใจไว้ไม่อยู่ หลังเห็นลูกชายลงประเดิมสนามเกมระดับอาชีพ

เจ้าหนูธอมป์สันได้รับโอกาสลงเล่นในเกม เอฟเอ คัพ รอบสาม กับ เอ็กเซเตอร์ หลังถูกส่งลงมาเล่นในฐานะตัวสำรอง ทำเอาคุณพ่อที่กำลังชมเกมถ่ายทอดสดถึงกลับปล่อยโฮหนัก เพราะภูมิใจในตัวลูกชาย หลังก่อนหน้านี้ลูกของเขาป่วยหนักจนเกือบเดินไม่ได้

ดีแคลน ธอมป์สัน ป่วยเป็นโรคหัวกระดูกสะโพกตายในวัยเด็ก จนต้องนั่งรถวีลแชร์นาน 18 เดือน ขณะที่แพทย์ผู้รักษาบอกกับเขาว่าเขาอาจกลับมาเดินไม่ได้

Omg can’t believe how proud I am @Decthompson09 I love you son can’t stop crying ❤️❤️❤️❤️⚽️ pic.twitter.com/nc2Se19HV8