จากส่วนเกินสู่ตัวหลัก! อาร์เซนอลต่อสัญญาโฮลดิ้ง

อาร์เซนอล ประกาศ ร็อบ โฮลดิ้ง ต่อสัญญาออกไปถึงปี 2024 แล้ว พร้อมอ็อปชันขยายสัญญาอีก 1 ปี

กองหลังชาวอังกฤษยกระดับฝีเท้าขึ้นมาเป็นตัวหลักในแนวรับของ เดอะ กันเนอร์ส ทั้งที่ก่อนหน้านี้เกือบถูกปล่อยไปเล่นกับ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ด้วยสัญญายืมตัวแล้ว จนล่าสุดสโมสรต้องตบรางวัลด้วยการมอบสัญญาใหม่ให้กับเขา

✍️ @RobHolding95 has signed a new long-term contract until 2024, with an option for a further year