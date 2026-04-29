จากตกรอบแรกสู่แชมป์ภาคใต้! “ปลูกปัญญาฯ U13” ตั้งเป้าไปถึงรอบ 4 ทีมระดับประเทศ GLO Cup 2026

ทีมเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี สร้างผลงานโดดเด่นในศึกฟุตบอลเยาวชน GLO Cup 2026 หลังพลิกจากการตกรอบแรกในการคัดเลือกระดับภาคปีที่ผ่านมา กลับมาเป็นทีมแรกที่คว้าแชมป์โซนภาคใต้ได้สำเร็จ พร้อมตั้งเป้าหมายไปถึงอย่างน้อยรอบ 4 ทีมสุดท้ายในการแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย
ย้อนกลับไปในการแข่งขันปีแรกของ GLO Cup ทีมปลูกปัญญาฯ U13 ต้องยุติเส้นทางเพียงรอบแบ่งกลุ่มของโซนภาคใต้ ขณะที่ทีมรุ่นพี่ U15 สามารถผ่านเข้าสู่ระดับประเทศได้
“ปีที่แล้วเราตกรอบแรกในภาคใต้ แต่ปีนี้เรามองถึงรอบ 4 ทีมในระดับประเทศ” อ.เด่นพงษ์ ล่องทอง หัวหน้าผู้ฝึกสอน กล่าวถึงเป้าหมายของทีม
ในการแข่งขันปีนี้ ปลูกปัญญาฯ U13 เริ่มต้นได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบแบ่งกลุ่ม ด้วยการเอาชนะ ลูกแม่รำเพย นครศรีธรรมราช 6-0 และ จะนะ จูเนียร์ 4-1 คว้าแชมป์กลุ่ม ก่อนจะเดินหน้าถล่ม จุฬา 38 ฟุตบอล อคาเดมี่ 6-0 ในรอบ 16 ทีมสุดท้าย
อย่างไรก็ตาม เกมที่ยากที่สุดของพวกเขาเกิดขึ้นในรอบ 8 ทีมสุดท้าย เมื่อเสมอกับ อบจ.สงขลา อคาเดมี่ 1-1 ในเวลา และต้องตัดสินด้วยการดวลจุดโทษ โดยปลูกปัญญาฯ เป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ 3-1 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ
หลังผ่านเกมสำคัญดังกล่าว ทีมจากภูเก็ตยังคงทำผลงานได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการเอาชนะ ศูนย์ฝึกฟุตบอลยูโร เอฟซี 4-1 ในรอบรองชนะเลิศ ก่อนเฉือนชนะ โรงเรียนคัมภีร์วิทยา 1-0 ในนัดชิงชนะเลิศ คว้าแชมป์โซนภาคใต้ไปครอง
“ดีใจครับ ชื่นชมนักฟุตบอลทุกคนที่ทำได้ตามเป้าหมาย” อ.เด่นพงษ์ กล่าว พร้อมย้ำว่าสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่แค่ผลลัพธ์ แต่คือกระบวนการที่ทีมผ่านมาร่วมกัน “ปีที่แล้วเรายังไม่ชัดเจนเรื่องระบบการยืนตำแหน่ง แต่ปีนี้เด็ก ๆ เข้าใจมากขึ้นว่าต้องทำอะไรในหน้าที่ของตัวเอง”
นอกจากนี้ ปลูกปัญญาฯ ยังมีนักเตะที่ทำผลงานโดดเด่นและมีชื่อติดโครงการ GLO STAR ได้แก่ ณฐพัชร์ บุตรสา ดาวซัลโวของทีม และ วรรณทกฤษ สุภาพ กองหลังในรุ่น U13 รวมถึง เพชรชนะ รัตนพันธ์ ในรุ่น U15 ซึ่งมีโอกาสต่อยอดสู่การคัดเลือกระดับประเทศเพื่อลุ้นไปฝึกฟุตบอลที่ประเทศญี่ปุ่น 6 เดือน
จากผลงานดังกล่าว ทำให้ปลูกปัญญาฯ U13 กลายเป็นหนึ่งในทีมที่น่าจับตามองก่อนเข้าสู่การแข่งขัน GLO Cup 2026 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย โดยทีมตั้งเป้าหมายไปให้ถึงอย่างน้อยรอบรองชนะเลิศ และต่อยอดพัฒนาศักยภาพของนักเตะในระยะยาวต่อไป
