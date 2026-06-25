จับตาเจ้าภาพ! อิเนียสต้า เชื่อ สหรัฐฯ สร้างเซอร์ไพรส์ฟุตบอลโลก

อันเดรส อิเนียสต้า ตำนานกองกลางทีมชาติสเปน และแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ FUN88 ออกมาแสดงทรรศนะก่อนศึกฟุตบอลโลก 2026 ผ่านเพจ “Play with FUN, be FUN” พร้อมยกให้ ทีมชาติสหรัฐอเมริกา เป็นหนึ่งในทีมที่น่าจับตามอง และมีโอกาสก้าวขึ้นมาเป็นม้ามืดของทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้
อดีตแข้งเจ้าของประตูชัยในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก 2010 มองว่า ฟุตบอลโลกเป็นการแข่งขันที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน และไม่ได้มีเพียงทีมเต็งเท่านั้นที่มีโอกาสประสบความสำเร็จ เพราะในหลายครั้ง ทีมที่ไม่ได้ถูกคาดหมายก็สามารถสร้างเซอร์ไพรส์และจารึกประวัติศาสตร์ได้
“ฟุตบอลโลกไม่ได้เป็นเวทีของทีมเต็งเท่านั้น บางทีมที่ไม่ได้หวือหวาอะไร ก็อาจสร้างเซอร์ไพรส์ให้เราได้เช่นกัน ผมคิดว่าปีนี้ ทุกคนควรจับตามอง ทีมชาติสหรัฐอเมริกา ในฐานะหนึ่งในเจ้าภาพฟุตบอลโลกครั้งนี้ พวกเขาอาจเป็นทีมม้ามืดที่ทำผลงานได้ดีได้ครับ”
สามารถรับชมวิดีโอดังกล่าวได้ที่
FUN88
สำหรับ ทีมชาติสหรัฐอเมริกา จะเป็นหนึ่งในเจ้าภาพร่วมของฟุตบอลโลก 2026 ร่วมกับ แคนาดา และ เม็กซิโก โดยพวกเขาถูกจับตามองมากขึ้นจากการมีนักเตะดาวรุ่งหลายรายที่กำลังค้าแข้งในลีกชั้นนำของยุโรป รวมถึงความได้เปรียบจากการเล่นต่อหน้าแฟนบอลในบ้าน
นอกจากการร่วมวิเคราะห์ฟุตบอลโลกแล้ว อิเนียสต้า ยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม “เกมล่าขุมทรัพย์” ที่เปิดโอกาสให้แฟนบอลชาวไทยร่วมสนุกผ่านภารกิจออนไลน์ พร้อมลุ้นรับรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท ตลอดช่วงฟุตบอลโลก 2026
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