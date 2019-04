จัดการขั้นเด็ดขาด! ผีออกโรงประณามคอมเมนต์เหยียดผิว'ยัง'

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด แถลงการณ์ประณามคอมเมนต์แฟนบอลที่โพสต์เหยียดผิว แอชลีย์ ยัง กองหลังชาวอังกฤษบนทวิตเตอร์

แนวรับวัย 33 ปีลงสนามเป็นกัปตันทีมในเกมที่ทัพปีศาจแดงบุกไปแพ้บาร์เซโลนา 0-3 ตกรอบยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีกรอบ 8 ทีมสุดท้ายไปเมื่อคืนที่ผ่านมา

โดยหลังเกมมีคอมเมนต์แฟนบอลจำนวนหนึ่ง โพสต์ข้อความในทวิตเตอร์เชิงเหยียดผิวของ แอชลีย์ ยัง ซึ่งสโมสรได้ออกโรงประณาม พร้อมใช้มาตรการขั้นเด็ดขาด

"เราจะไม่ตอบคอมเมนต์เหตุการณ์นี้เป็นรายกรณีบุคคลด้วยเหตุผลด้านความส่วนตัว" โฆษกสโมสร แถลง

"นโยบายป้องกันพฤติกรรมที่เหยียดที่ไม่เหมาะสมของเราต่อพวกพยายามจะก่อกวน, ข่มขู่ หรือกดขี่การมีสิทธิ์มีเสียงของผู้อื่น เราจะใช้มาตรการโต้กลับขั้นรุนแรงหากพบการกระทำผิด"

"ความคืบหน้าของกระบวนการนี้ยากต่อการติดตาม แต่เราจะมุ่งมั่นในการปรับปรุงพื้นที่การสนทนาในแพลต์ฟอร์มออนไลน์นี้"

"จนถึงตอนนี้ เราได้ทำการแบนแอคเคาท์ที่ทำการเหยียดผิวไปมากกว่าเดิมถึง 3 เท่าในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาหลังได้รับรายงานเรื่องนี้มากกว่าช่วงปีที่ผ่านมา เราจะวางรากฐานของมาตรการนี้ต่อไปเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของผู้ใช้"

Disgraceful. Who are these racists? @ManUtd Football. Pay attention. Whatever you're doing, it isn't working. pic.twitter.com/A7pdfmUSkj