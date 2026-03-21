จะทำประตูได้ไง? นาเกลส์มันน์บ่นนิวคาสเซิลจับโวลเทอมาเดอเล่นมิดฟิลด์

ยูเลียน นาเกลส์มันน์ กุนซือทีมชาติเยอรมนี ให้สัมภาษณ์ไม่พอใจบทบาทของ นิค โวลเทอมาเดอ ในช่วงหลังกับ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ที่โดนจับไปยืนในตำแหน่งมิดฟิลด์
กองหน้าวัย 24 ปี ย้ายจาก สตุ๊ทการ์ท ไปร่วมทีมสาลิกาดง และเปิดตัวได้อย่างร้อนแรง ทว่าหลังจากนั้นฟอร์มทำประตูค่อย ๆ ดร็อปลง จนโดน เอ็ดดี้ ฮาว ถอยไปยืนกองกลางในช่วงเวลาที่ทีมประสบปัญหานักเตะบาดเจ็บ และให้ทาง แอนโธนี กอร์ดอน ขยับไปยืนกองหน้าตัวเป้าแทน
แม้อยู่ในช่วงฟอร์มไม่ดี แต่ โวลเดอมาเดอ ยังถูกเรียกติดทัพอินทรีเหล็กในเกมอุ่นเครื่องกับ สวิตเซอร์แลนด์ และ กานา แต่ตำแหน่งของเขากับต้นสังกัดไม่ใช่สิ่งที่ นาเกลส์มันน์ พอใจนักในเวลานี้
“เขามักถูกส่งลงเล่นในตำแหน่งที่อยู่ต่ำมาก ๆ เขาต้องเล่นเกมรับในตำแหน่งเบอร์ 6 ซึ่งมันไกลจากประตูมาก เขาไม่ใช่กองหน้าประเภทเล่นเกมสวนกลับ ที่วิ่งเร็ว 36 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะ ผมการันตีเลยว่าเขาจะไม่ได้อยู่ห่างจากปากประตู 80 เมตรแน่นอนถ้าลงเล่นกับเรา
“เขาเป็นคนที่น่าคบหามีบุคลิกที่โดดเด่น แน่นอนว่าเขากำลังเผชิญช่วงยากลำบาก แต่มันเป็นเรื่องปกติ เขาทำผลงานได้ดีตอนอยู่กับเรา เขาออกสตาร์ทเป็นตัวจริงได้ แต่ก็ยังลงมาเปลี่ยนเกมในฐานะตัวสำรองได้ด้วย เพราะเขามีสไตล์การเล่นที่ไม่เหมือนใคร