จอร์จินโญเผยลูกสาว 11 ขวบถูกบอดี้การ์ดนักร้องเอาเรื่องเพียงแค่เดินผ่านโต๊ะ

ความฝันและรอยยิ้มของเด็กสาวถูกพังทลาย 💔
จอร์จินโญ เปิดเผยเรื่องราวที่ลูกสาวถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ แชปเปลล์ โรอัน ศิลปินชาวอเมริกัน เข้ามาต่อว่าอย่างรุนแรง หลังจากลูกสาวของเขาเพียงแค่เดินผ่านโต๊ะ
ครอบครัวของ จอร์จินโญ เข้าพักโรงแรมในเซา เปาโล เพื่อดูคอนเสิร์ต Lollapalooza Brasil โดยลูกสาววัย 11 ผู้มีศักดิ์เป็นลูกเลี้ยง เธอเป็นลูกสาวแท้ ๆ ของ จู๊ด ลอว์ นักแสดงฮอลลีวู้ดชื่อก้องโลก และเป็นแฟนตัวยงของ แชปเปลล์ โรอัน และบังเอิญได้พบศิลปินระหว่างลงมาทานอาหารเช้า
โดยลูกสาวของเขา เพียงแค่เดินผ่านโต๊ะของ โรน และส่งรอยยิ้มให้เท่านั้น ตแ่กลับถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรงปรี่เข้ามาต่อว่า เรื่องการคุกคามและไม่ให้เกียรติ พร้อมขู่ร้องเรียนการกระทำดังกล่าวต่อโรงแรม
จนทำให้ ลูกสาวของเขาเสียขวัญและร้องไห้อย่างหนัก ทำให้ จอร์จินโญ นำเรื่องราวมาโพสต์สตอรี่ในอินสตาแกรมส่วนตัว ตำหนิการกระทำเกินกว่าเหตุจากฝั่งทีมของศิลปินคนดัง
ตามข้อเท็จจริง จอร์จินโญ มีศักดิ์เป็นพ่อเลี้ยงของ เด็กสาววัย 11 ปีคนดังกล่าวที่ชื่อ อดา ลอว์ ซึ่งเธอเป็นลูกที่แท้จริงของ จู๊ด ลอว์ นักแสดงฮอลลีวู้ดกับ แคเธอลีน ฮาร์ดิ้ง ก่อนที่จะเลิกราและมาแต่งงานกับ จอร์จินโญ ทำให้เรื่องราวนี้เป็นกระแสใหญ่โตทั้งในบราซิลและสหรัฐอเมริกา
“ผมเพิ่งผ่านเหตุการณ์น่าสะเทือนใจมากกับครอบครัวเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ภรรยาของผม อยู่ที่เซา เปาโลเพื่องาน Lollapalooza Brasil เมื่อเช้านี้, ลูกสาวของผมตื่นขึ้นมาด้วยความตื่นเต้น เธอทำป้ายขึ้นมาเองเพราะดีใจมากที่จะได้เห็นศิลปินที่เธอชื่นชม หรือเคยชื่นชม @chappellroan
“บังเอิญว่าพวกเขาก็พักอยู่ที่โรงแรมเดียวกับศิลปินคนนี้ ระหว่างทานอาหารเช้า ศิลปินคนดังกล่าวเดินผ่านโต๊ะของพวกเขา ลูกสาวของผมก็เหมือนเด็กทั่วไปที่จำเธอได้ เกิดความตื่นเต้นและแค่อยากจะยืนยันให้แน่ใจว่าเป็นเธอจริง ๆ
และส่วนที่แย่ที่สุดคือ เธอไม่ได้เดินเข้าไปหาเลยด้วยซ้ำ เธอแค่เดินผ่านโต๊ะของนักร้องคนนั้น มองเพื่อยืนยันว่าเป็นเธอจริงๆ ส่งยิ้มให้ แล้วก็เดินกลับมานั่งกับแม่ของเธอ เธอไม่ได้พูดอะไร ไม่ได้ร้องขออะไรเลยด้วยซ้ำ
“สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นมันเกินกว่าเหตุไปมาก มีพนักงานรักษาความปลอดภัยร่างใหญ่เดินตรงมาที่โต๊ะขณะที่พวกเขายังทานอาหารเช้ากันอยู่ และเริ่มพูดจาด้วยท่าทีก้าวร้าวใส่ทั้งภรรยาและลูกสาวของผม โดยบอกว่าภรรยาไม่ควรปล่อยให้ลูกสาวไป "ไม่ให้เกียรติ" หรือ "คุกคาม" คนอื่น
“ว่าตามตรง ผมไม่รู้เลยว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ที่การแค่เดินผ่านโต๊ะแล้วมองดูว่าใครนั่งอยู่ตรงนั้น ถึงถูกนับว่าเป็นการคุกคาม
“เขายังบอกอีกว่าจะแจ้งเรื่องร้องเรียนพวกเขากับทางโรงแรม ในขณะที่ลูกสาววัย 11 ปีของผมนั่งร้องไห้อยู่ตรงนั้น
“ลูกสาวผมขวัญเสียมากและร้องไห้อย่างหนัก ผมใช้ชีวิตอยู่กับวงการฟุตบอล การถูกจับตามองจากสาธารณะ และบุคคลที่มีชื่อเสียงมาหลายปี ผมเข้าใจดีว่าความเคารพและขอบเขตความเป็นส่วนตัว แต่สิ่งที่เกิดขึ้นที่นั่นไม่ใช่แบบนั้นเลย
“มันเป็นเพียงแค่เด็กคนหนึ่งที่ชื่นชมใครบางคน แต่น่าเศร้าที่ต้องเห็นการปฏิบัติแบบนี้จากคนที่ควรจะเข้าใจถึงความสำคัญของแฟนคลับ เพราะสุดท้ายแล้ว แฟนคลับคือคนที่สร้างทุกอย่างนี้ขึ้นมา
“ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องนี้จะเป็นบทเรียนให้ได้ฉุกคิด ไม่ควรมีใครต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็ก
“@chappellroan ถ้าไม่มีแฟนคลับ คุณก็ไม่มีอะไรเลยและถึงเหล่าแฟนคลับทั้งหลาย เธอไม่คู่ควรกับความรักของพวกคุณเลย”
เรื่องราวดังกล่าวทำให้เกิดดราม่าใหญ่โตในบราซิล จนถึงขนาดที่ เอดูอาร์โด กาวาลิเอเร นายกเทศมนตรีนครริโอเดจาเนโร ประกาศไม่ให้ แชปเปลล์ โรอัน ขึ้นทำการแสดงโดยเด็ดขาด