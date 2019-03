จริงจัง! เคนตั้งเป้าผันตัวเข้าสู่วงการ NFL

แฮร์รี เคน กัปตันทีมสเปอร์ส เผย เขาวางแผนเข้าวงการอเมริกันฟุตบอล NFL ในฐานะตัวเตะฟิลด์โกล หากตัดสินใจอำลาสนามฟุตบอล

หอกทีมชาติอังกฤษชื่นชอบกีฬาคนชนคนเป็นอย่างยิ่ง ล่าสุดเขาถึงกับบินไปดูเกมซูเปอร์โบวล์แบบติดขอบสนาม แถมยังได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับนักกีฬาทีมแชมป์ของ นิวอิงแลนด์ แพทริอ็อตส์ อย่าง ทอม เบรดี้ สุดยอดควอเตอร์แบ็คแห่งยุคด้วย

The GOAT Tom Brady and MVP @Edelman11 ! Let’s Go!!! #SuperBowl #SBLIII pic.twitter.com/m5etwc3hzY