จัดเต็ม! หอกเซนิตแต่งชุด'เดดพูล'รับเหรียญแชมป์ลีก (มีคลิป)

อาร์เต็ม ซูบา กองหน้าจอมเก๋าของ เซนิต เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก เรียกเสียงฮือฮาเมื่อแต่งชุดซูเปอร์ฮีโร่คนดัง 'เดดพูล' ขึ้นรับเหรียญรางวัลและโทรฟีแชมป์ รัสเซียน พรีเมียร์ลีก

หัวหอกวัย 32 ปี เผยว่าเขาคิดเรื่องการใส่ชุดซูเปอร์ฮีโร่คนโปรดขึ้นรับเหรียญรางวัลมานานแล้วแต่ยังไม่กล้าพอ ก่อนจะตัดสินใจทำสิ่งที่ต้องการในปีนี้เพื่อฉลองการคว้าแชมป์ลีก 3 ปีติด

"ผมมีชุดเดดพูลมานานแล้ว มันเป็นการคว้าแชมป์ 3 ปีติดของเรา ดังนั้นผมจึงอยากลองสวมมัน ผมอยากทำแบบนี้มานานแล้ว"

"ตอนเราคว้าแชมป์ครั้งที่สองผมยังไม่กล้าใส่ และในครั้งแรกผมไม่มีเวลาพอที่จะใส่มัน"

"ผมถอดมันออกทันทีหลังเข้าห้องแต่งตัว มันร้อนมาก ผมแทบหายใจไม่ออก"

Just Artem Dzyuba receiving his championship medal dressed as @Deadpool, nothing to see here. pic.twitter.com/oVD4X9nLIK