จดจำตลอดไป! เลสเตอร์ยื่นแผนสร้างรูปปั้นคุณวิชัยหน้าสนามคิง เพาเวอร์

เลสเตอร์ ซิตี้ ยื่นแผนการสร้างรูปปั้นของ คุณวิชัย ศรีวัฒนประภา อดีตประธานสโมสรชาวไทยผู้ล่วงลับที่หน้าสนามคิง เพาเวอร์ สเตเดี้ยม ให้สภาเมืองเรียบร้อยแล้ว

เมื่อช่วงปลายปี 2018 อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ผู้เป็นลูกชายและประธานสโมสรคนปัจจุบัน ได้ออกมายืนยันเรื่องแผนการสร้างรูปปั้นเพื่อเป็นเกียรติให้แก่คุณพ่อที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เฮลิค็อปเตอร์ตก

ล่าสุดทาง เลสเตอร์ ซิตี้ ได้ทำการยื่นแผนการสร้างรูปปั้นส่งให้กับสภาเมืองเลสเตอร์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีการเปิดเผยรายละเอียดของรูปปั้นความสูง 2.7 เมตรและทำจากทองแดง ตั้งอยู่บนฐานที่เป็นแท่นหินสีน้ำเงินสูงราว 2 เมตรพร้อมด้วยโลโก้ของมูลนิธิวิชัย ศรีวัฒนประภา โดยเมื่อเสร็จสิ้นรูปปั้นจะถูกฉายด้วยงานอาร์ทเวิร์คและไฟ LED เพิ่มความสวยงาม

Club has submitted planning application for a bronze statue of Vichai which will be 4.7m tall, can’t wait to see this when it’s built #lcfc pic.twitter.com/n1c069ZZWv