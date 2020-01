จังหวะสำคัญ! ซิเมโอเนยก'บัลเบร์เด้'MVPยอมโดนแดงตัดฟาล์วโมราต้า

ดิเอโก้ ซิเมโอเน เฮดโค้ช แอตเลติโก มาดริด ยอมรับว่าการทำฟาล์วตัดเกมจนโดนใบแดงของ เฟเดริโก บัลเบร์เด้ กองกลาง เรอัล มาดริด คือจังหวะสำคัญของเกมนัดชิงชนะเลิศซูเปร์โกปา

ทัพตราหมี เสมอกับ ราชันชุดขาว 0-0 ใน 90 นาทีของนัดชิงชนะเลิศซูเปร์โกปา ก่อนที่ในช่วงต่อเวลาพิเศษนาทีที่ 115 อัลบาโร โมราต้า หลุดตัวประกบพาบอลหลุดเดี่ยวเข้าเขตโทษ แต่บัลเบร์เด้ ตัดสินใจสปีดเข้ามาเสียบจากด้านหลังยอมโดนใบแดง ทำให้จบ 120 นาทียังเสมอกัน ก่อนทีมของ ซีเนดีน ซีดานจะเอาชนะในการดวลจุดโทษ 4-1

อ่านบทความต่อด้านล่าง

"มันเป็นจังหวะการเล่นที่สำคัญสุด" ซิเมโอเนกล่าว "ผมบอกกับ บัลเบร์เด้ ว่าเขาทำในสิ่งที่ต้องทำในเวลานั้น"

"ผมคิดว่าเขาควรได้รางวัลนักเตะที่มีสัญชาติญานดีสุด เพราะบัลเบร์เด้ตัดสินเกมจากจังหวะนี้"

I just saw the video of Valverde's red card and I must say that it's the glorious red card collected since Suarez collected the red card against Ghana in 2010. #RMSuperCopa pic.twitter.com/D4a3tCtxc2