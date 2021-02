จุกอก! คล็อปป์หลั่งน้ำตาตอบลิเวอร์พูลเสียแชมป์ลีกไปแล้ว (มีคลิป)

เยอร์เก้น คล็อปป์ กุนซือของ ลิเวอร์พูล ตอบคำถามพลางเช็ดน้ำตาว่าทีมของเขาหมดสิทธิ์ป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทัพหงส์แดงยังคงหาฟอร์มเก่งไม่เจอ หลังจากที่ล่าสุดพวกเขาบุกไปขึ้นนำเลสเตอร์ ซิตี้ก่อน 1-0 แต่สุดท้ายโดนคืนสามประตูรวดพ่ายไป 1-3 ทำให้พวกเขาแพ้เป็นเกมที่ 5 จาก 7 เกมหลังสุด โดยเก็บชัยชนะได้เพียง 2 จาก 10 เกมในลีกเท่านั้น

หลังจบเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาพวกเขามีคะแนนตามหลังแมนเชสเตอร์ ซิตี้ 13 คะแนนและแข่งมากกว่าหนึ่งนัด ในขณะที่พวกเขาเหลือเกมในมือเพียง 14 เกมเท่านั้น โดยเมื่อนักข่าวถามโอกาสในการป้องกันแชมป์ คล็อปป์ ถึงกับเก็บอาการไม่อยู่พลางเช็ดน้ำตาแล้วตอบว่าพวกเขาหมดสิทธิ์ป้องกันแชมป์ไปแล้ว

“คุณกำลังจะเสียแชมป์พรีเมียร์ลีกไปแล้วใช่ไหม, เยอร์เก้น” นักข่าวถาม

“ใช่ ผมก็ไม่อยากจะเชื่อ แต่ใช่แล้ว” คล็อปป์ ตอบพลางเช็ดน้ำตา

An emotional Jurgen Klopp has conceded the Premier League title 💔 pic.twitter.com/amxZISu6cl