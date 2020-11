งานเข้า! เกาหลีใต้ตรวจพบ 4 แข้งทีมชาติติดเชื้อโควิด-19

ทีมชาติเกาหลีใต้ต้องเจอเรื่องวุ่นเมื่อพบว่า 4 นักเตะทีมชาติ มีผลตรวจเชื้อโควิด-19 เป็นบวกในระหว่างเก็บตัว

ทัพโสมขาวอยู่ระหว่างเก็บตัวเพื่ออุ่นเครื่องกับ เม็กซิโก แต่ต้องเจอเหตุวุ่นวายเกิดขึ้นเมื่อมี 4 นักเตะทีมตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19

โดย 4 นักเตะที่มีรายงานว่าผลตรวจ โควิด-19 เป็นบวกคือ โจ ฮยอน วู ผู้รักษาประตูของ อุลซาน ฮุนได, ควอน ชาว ฮุน ดาวเตะจากไฟร์บวร์ก, อี ดอง จุน มิดฟิลด์ของ ปูซาน ไอปาร์ค และ ฮวาง อิน บอม ของ รูบิน คาซาน

ทั้งนี้ เหาลีใต้ มีโปรแกรมลงอุ่นเครื่องกับ เม็กซิโก ในวันที่ 14 พฤศจิกายนนี้

BREAKING | Jo Hyeon-woo, Kwon Chang-hoon, Lee dong-jun and Hwang In-beom have tested positive for COVID-19 in Austria.