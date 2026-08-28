งานหนักไก่! นิวคาสเซิล ไม่แพ้ สเปอร์ส กว่า 3 ปี

เพจ Play with FUN, be FUN ชวนแฟนบอลย้อนดูสถิติการพบกันระหว่างสองอดีตพันธมิตรหลักของ FUN88 อย่าง ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ และ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ก่อนที่ทั้งสองทีมจะกลับมาดวลกันอีกครั้งในวันเสาร์นี้ โดยฝั่ง “ไก่เดือยทอง” ไม่สามารถเอาชนะ “สาลิกาดง” ได้เลยตลอดการพบกัน 6 นัดหลังสุด
ครั้งล่าสุดที่ สเปอร์ส สามารถเอาชนะ นิวคาสเซิล ได้ ต้องย้อนกลับไปถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2023 โดยเกมดังกล่าว “ไก่เดือยทอง” เปิดบ้านถล่ม “สาลิกาดง” ไปแบบขาดลอย 4-1 จากประตูของ เดสตินี อูโดกี และ ริชาร์ลิซอน ที่เหมาคนเดียว 2 ประตู รวมถึงจุดโทษของ ซน ฮึง-มิน ขณะที่ทีมเยือนได้ประตูตีไข่แตกจาก โจเอลลินตัน ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ
หลังจากนั้น นิวคาสเซิล กลายเป็นฝ่ายทำผลงานเหนือกว่าอย่างชัดเจน โดยเปิดบ้านเอาชนะ สเปอร์ส 4-0 ในเดือนเมษายน 2024 ก่อนเปิดบ้านเฉือน “ไก่เดือยทอง” อีกครั้ง 2-1 ในช่วงต้นฤดูกาล 2024/25 และบุกไปชนะถึงลอนดอนอีกครั้งด้วยสกอร์ 2-1 ในเดือนมกราคม 2025
นอกจากเกมพรีเมียร์ลีกแล้ว ทั้งสองทีมยังพบกันในฟุตบอลถ้วย โดย นิวคาสเซิล เอาชนะ สเปอร์ส 2-0 ในศึกลีก คัพ เมื่อเดือนตุลาคม 2025 ขณะที่การพบกันในพรีเมียร์ลีกช่วงเดือนธันวาคมปีเดียวกันจบลงด้วยผลเสมอ 2-2Play with FUN, be FUN
และในการพบกันครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2026 นิวคาสเซิล ยังคงรักษาสถิติที่เหนือกว่า หลังบุกไปเอาชนะ สเปอร์ส ถึงถิ่นด้วยสกอร์ 2-1 ทำให้ “ไก่เดือยทอง” ไม่สามารถเก็บชัยเหนือคู่แข่งรายนี้ได้ต่อเนื่องยาวนานกว่า 3 ปีแล้ว
ตลอด 7 เกมหลังสุดที่ทั้งสองทีมพบกัน นิวคาสเซิล จึงเป็นฝ่ายคว้าชัยได้ถึง 5 นัด เสมอ 1 นัด และ สเปอร์ส ชนะเพียงเกมเดียวเท่านั้น ขณะที่ผลต่างประตูในช่วงเวลาดังกล่าวยังสะท้อนให้เห็นถึงความได้เปรียบของ “สาลิกาดง” อย่างชัดเจน
ด้วยเหตุนี้ การกลับมาเจอกันอีกครั้งในวันเสาร์นี้จึงน่าจับตามองไม่น้อย โดยเฉพาะฝั่ง สเปอร์ส ที่มีโอกาสแก้ตัวและยุติสถิติไร้ชัยเหนือ นิวคาสเซิล ขณะที่ทีมจากแดนอีสานของอังกฤษก็หวังรักษาความเหนือกว่าในการพบกันต่อไป
แฟนบอลสามารถติดตามข่าวสาร บทวิเคราะห์ สถิติ และเรื่องราวน่าสนใจจากโลกฟุตบอลเพิ่มเติมได้ผ่าน Play with FUN, be FUN พร้อมติดตามคอนเทนต์ฟุตบอลตลอดฤดูกาลผ่านช่องทางออนไลน์ของเพจPlay with FUN, be FUN