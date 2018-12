งานดี ปีลึก! ริเบรีทุบสถิติแข้งเก๋าบาเยิร์นเกมอัดแฟรงค์เฟิร์ต

ฟรองก์ ริเบรี กลายเป็นผู้เล่นอายุมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของบาเยิร์น มิวนิค ที่ทำได้มากกว่าหนึ่งประตูในเกมบุนเดสลีกาเกมเดียว หลังกดสองพาทีมเอาชนะไอน์ทรัคท์ แฟรงค์เฟิร์ต 3-0 เมื่อคืนวันเสาร์

ปีกวัยเก๋ากลายเป็นพระเอกในงานคืนสู่เหย้าทีมเก่าของโค้ชนิโก้ โควัช โดยทำคนเดียวสองประตู และน่าจะมีแอสซิสต์ถ้าโรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้ จับบอลไม่พลาด ก่อนที่ราฟินญาจะยิงปิดกล่องท้ายเกม ให้แชมป์เก่าบุกมาชนะ 3-0 เก็บชัยชนะในลีกติดต่อกัน 5 นัด

ด้วยวัย 35 ปี 259 วัน อดีตแนวรุกทีมชาติฝรั่งเศสกลายเป็นผู้เล่นที่อายุมากที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสร ที่ทำได้มากกว่าหนึ่งประตูในเกมลีกนัดเดียว

2 - @FranckRibery is the oldest player of @FCBayernEN (35 years, 259 days) to score more than one goal in a Bundesliga game. Grandseigneur. #SGEFCB pic.twitter.com/g2zyFpL2O7 — OptaFranz (@OptaFranz) December 22, 2018