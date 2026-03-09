คำต่อคำ :ตอบทุกเรื่องราวที่เราอยากรู้ จากใจ ชาบี เอร์นานเดซ

หลังจากอำลาตำแหน่งกุนซือ ชาบี เอร์นานเดซ ไม่พูดเรื่องบาร์เซโลนากับสื่ออีกเลยมานานถึง 2 ปี ก่อนจะตัดสินใจให้สัมภาษณ์กับ La Vanguardia แบบหมดเปลือกยาวนานถึง 40 นาที ในทุกประเด็นความขัดแย้ง จนทำให้เขาไม่ขอกลับไปร่วมงานกับสโมสรอีก แม้ยังคงรักสุดหัวใจ
ทำไมถึงตัดสินใจออกมาพูดตอนนี้?
มีหลายเหตุผลครับ หลัก ๆ คือผมต้องการอธิบายเรื่องราวในมุมของผม หลังจากย้ายออกมา ผมตัดสินใจไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆ เพื่อเป็นการให้เกียรติบาร์ซา ทุกคนรู้ว่าผมรักสโมสรนี้แค่ไหน ครอบครัวของผมทุกคนเป็นแฟนบาร์ซ่า…
เรื่องราวที่สโมสรพยายามปั้นแต่งขึ้นมานั้นมันไม่จริงเลย ผมรู้สึกว่าต้องอธิบายตัวเอง มันเป็นสิ่งที่ผมแบกไว้ข้างใน และอยากจะชี้แจงให้ชัดเจน
คุณชอบทีมของ ฮันซี ฟลิค ไหม?
ชอบมากครับ เล่นแบบครองเกม บุกหนัก... แฟนบอลบาร์ซาอย่างเราก็มีความสุข และผมก็ดีใจเพราะผมคิดว่าพวกเราได้วางรากฐานที่ดีมากเพื่อให้โปรเจกต์นี้เดินต่อไป กระดูกสันหลังของทีมประกอบด้วย ลามีน, เปดรี, บัลเด้, กูบาร์ซี, เฟร์มิน... เด็ก ๆ ที่พวกเราเชื่อมั่น มันเป็นหนึ่งในมรดกที่ผมภูมิใจที่สุด ยิ่งกว่าแชมป์สองรายการที่เราทำได้เสียอีก
ความสัมพันธ์ของคุณกับฟลิคเป็นอย่างไร?
ยอดเยี่ยมครับ เราส่งข้อความหากันตลอด ผมแสดงความยินดีกับเขาเรื่องทีมเสมอ เราคุยเรื่องฟุตบอลกัน... จริงๆ แล้วเขาเคยมาที่บ้านผมในช่วงสถานการณ์ที่ยากลำบาก มีน้ำใจมาก ๆ เลยนะ…
ขยายความได้ไหม?
เขามาเพื่อขอโทษตอนที่ผมถามเขาว่า สโมสรได้คุยกับเขาจริงๆ ใช่ไหมในขณะที่ผมยังเป็นผู้จัดการทีมอยู่ คือในช่วง 2-3 สัปดาห์นั้น สโมสรตัดสินใจปลดผมแล้วแต่ไม่มีใครบอกผมตรงๆ เขามาขอโทษ เราคุยกันกว่าสองชั่วโมง มันวิเศษมาก สโมสรบอกไม่ให้เขาพูดอะไรกับผม นั่นคือเหตุผลที่เขามาที่บ้านเพื่อขอโทษด้วยตัวเอง เขาเป็นคนดี มีเกียรติ และผมดีใจที่เขาทำผลงานได้ดี
คุณยังคุยกับเหล่านักเตะอยู่ไหม?
คุยครับ ผมมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพวกเขา ผมแสดงความยินดีกับทุกคนที่เราเคยร่วมงานกันตามปกติ นั่นทำให้ผมภูมิใจ เราเป็นครอบครัวเดียวกันในห้องแต่งตัว และผมตรงไปตรงมากับนักเตะเสมอ
มันบาดใจไหม ที่ไม่ได้คุมพวกเขาต่อ?
ไม่เลย ตรงกันข้าม ผมดีใจกับพวกเขามาก เราเซ็นสัญญา ราฟินญา, คริสเตนเซน, เลวานดอฟสกี้, กุงเด้ ซึ่งทั้งหมดวางแผนร่วมกับ ยอร์ดี ครัฟฟ์ และ มาเตอู อเลมานี ตอนนี้คุณได้เห็น เฟร์มิน, ลามีน ซึ่งสำหรับผมเขาเก่งที่สุดในโลกไปแล้ว หรือราฟินญาที่เราเปลี่ยนตำแหน่งให้เขาได้โจมตีพื้นที่ด้านหลัง…
แล้วคุณไม่ได้ทำอะไรผิดพลาดเลยหรือ?
แน่นอนว่าเรามีความผิดพลาด และเราวิจารณ์ตัวเองหนักมาก ทั้งส่วนตัวและประชุมกับทีมสตาฟฟ์ สรุปสั้นๆ คือ ความคาดหวังของผมต่อสโมสรลดลงเรื่อยๆ ตามเวลา ตอนผมมาจากกาตาร์ในฤดูร้อนแรก ผมบอกประธานเลยว่าถ้าเราไม่เซ็นนักเตะบางคน ผมจะไม่ทำต่อเพราะเราสู้ในระดับสูงสุดไม่ได้ และเขาฟังผม เราคว้าแชมป์ลาลีกา เราสู้กับเรอัล มาดริด ที่มีโครส มีโมดริช มีอีกหลายคน… ที่เพิ่งได้แชมป์ยุโรปได้อย่างสูสี... แต่ฤดูร้อนต่อมา ความคาดหวังเหล่านั้นกลับลดฮวบลง และนั่นคือสิ่งที่ผมเสียใจ
ในแง่ไหน?
บุสเก็ตส์ กำลังจะย้าย ผมขอให้พวกเขาเซ็น (มาร์ติน)ซูบิเมนดี้ แต่พวกเขาบอกว่าไม่ได้เพราะเหตุผลทางการเงิน จากนั้น ยอร์ดี ครัฟฟ์ ก็จากไปเพราะการดูหมิ่นที่พวกนั้นแสดงต่อเขา—นั่นลูกชายของครัฟฟ์นะ พวกที่ชอบอ้าง "ปรัชญาครัฟฟ์" (Cruyffism)เนี่ย… ผมบอกเขาว่า 'คุณพูดอะไรน่ะ? เราเพิ่งได้แชมป์ลีกนะ' อีกเดือนครึ่งต่อมาพวกเขาก็ปล่อย มาเตอู ไป ถึงจุดนั้นผมควรจะลาออกไปด้วย ตอนที่เรามีอำนาจควบคุม ทีมจะพัฒนาขึ้น แต่ทันทีที่พวกเขาเริ่มเข้ามาตัดสินใจเอง ทีมก็แย่ลง และนั่นไม่บังเอิญเลย
แต่ความสัมพันธ์กับประธาน ลาปอร์ต้า เคยดีมากๆ …
ใช่ครับ ดีมาก จริงๆ ผมเซ็นกับบาร์ซาก็เพราะเขา แต่สุดท้ายเขาทำให้ผมผิดหวัง
เพราะอะไร?
เขาไล่ผมออกโดยไม่บอกความจริง เขาถูกชักจูงโดยคนที่ผมเชื่อว่ามีอำนาจเหนือประธาน นั่นคือ อเลฮานโดร เอเชบาร์เรีย พูดง่ายๆ คือ อเลฮานโดรนั่นแหละที่เป็นคนไล่ผมออก
มันยากที่จะเชื่อนะ...
แต่นั่นคือวิธีที่บาร์ซายุคนี้ทำงานครับ สโมสรถูกรันโดยอเลฮานโดร เอเชบาร์เรีย แทบจะทั้งหมด เขาเป็นคนที่ผมเคยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด เป็นเพื่อนคนหนึ่ง นั่นคือเหตุผลที่การแยกทางครั้งนี้เป็นความผิดหวังครั้งใหญ่ที่สุด เขาทำให้ผมผิดหวังอย่างสิ้นเชิง
เกิดอะไรขึ้น?
ในเดือนมกราคมของฤดูกาลสุดท้าย ผมบอกพวกเขาว่า หลังเดือนมิถุนายน ผมจะไม่ทำต่อแล้ว เพื่อประโยชน์ของสโมสรและตัวผมเอง จากนั้นทีมก็ชนะต่อเนื่อง เป็นเวลา 2-3 เดือนจนกระทั่งเราแพ้ เปแอสเช ในแชมเปียนส์ลีก และแพ้มาดริดในลีก พวกเขาพร่ำบอกให้ผมอยู่ต่อ พยายามโน้มน้าวผม ถึงขั้นให้ผมได้คุยตัวต่อตัวกับอเลฮานโดร เพราะรู้ว่าเขาคือคนตัดสินใจทุกอย่าง ผมถามเขาว่า "นี่ ผมยังลังเลนะ เพราะคุณบอกให้ผมอยู่ต่อ แต่ดูแล้วไม่แน่ใจเลย" เขาก็บอกว่าใช่ พวกเขากำลังเตรียมแผนปีหน้า ประธานชัดเจนมากเรื่องนี้…
แล้วตอนที่ตกรอบโดย PSG ล่ะ?
ตอนนั้นอเลฮานโดรโทรหาผม ผมจำได้เพราะเพิ่งไปรับลูกที่โรงเรียน เขาบอกว่าเราต้องคุยกัน เขาบอกว่าบอร์ดบริหารส่วนใหญ่เริ่มไม่มั่นใจเรื่องการอยู่ต่อของผมแล้ว และอเลฮานโดรบอกให้ผมไปเจอที่สนามซ้อม พอเจอกันผมก็บอกเขาไปว่าไม่มีปัญหา เคยบอกแล้วว่าจะไป ไม่ได้อยากอยู่ต่อขนาดนั้น
วันที่ไปทานมื้อค่ำซูชิ...
ใช่ครับ ที่บ้านประธาน ที่นั่น ลาปอร์ต้า - ซึ่งต่อมาก็พูดไม่จริง - โน้มน้าวให้ผมอยู่ต่อ เขาพูดว่า: 'ชาบี ผมนึกภาพทีมที่ไม่มีคุณไม่ออก ผมนึกภาพคัมป์ นู ใหม่ ที่ไม่มีคุณไม่ออก ผมนึกภาพครบรอบ 125 ปีสโมสรที่ไม่มีคุณเป็นโค้ชไม่ออก' และเนื่องจากผมยังมีไฟและเห็นอนาคตที่สดใสของทีมจากดาวรุ่งพรสวรรค์ ก็รู้สึกว่ายังทำได้ ผมขอเปลี่ยนทีมแค่จุดเดียวเท่านั้น
ปัญหาคืออะไร?
พอนัดประชุมวางแผนกับทีมงานสตาฟฟ์ของผม รวมถึง ราอูล มาร์ติเนซ และ ฮูลิโอ ตูส เทรนเนอร์ฟิตเนสใหม่ที่เราตกลงกับอเลฮานโดรและเดโก้ไว้ว่าจะให้เข้ามาร่วมทีม จู่ๆ อเลฮานโดรก็เริ่มตะโกนและบอกว่าการเตรียมสภาพร่างกายของทีมเลวร้ายมาก ๆ
มันจริงไหม? เห็นสื่อประโคมข่าวเรื่องนี้กันเยอะ...
ผมเบรคเขาเลย และบอกว่าไม่จริง มีข้อมูลยืนยันว่าตั้งแต่ปี 2003 ไม่มีทีมบาร์ซาชุดไหนวิ่งเยอะเท่าชุดแชมป์ลีกของเรา เราไม่เคยแพ้เพราะข้อจำกัดทางกายภาพ นั่นเป็นเรื่องโกหกที่พวกเขาสร้างขึ้นเพื่อหาเรื่องไล่ผมออก และหนึ่งในคนที่ร่วมมือด้วยคือ ราอูล มาร์ติเนซ เพื่อนสนิทอีกคนของผม ที่อเลฮานโดรเอามาช่วยเขี่ยผมทิ้ง
เอเชบาร์เรียเป็นคนไล่คุณออก?
ตอนนั้นผมถามไปว่าตกลงตำแหน่งเขา(มาร์ติเนซ)คืออะไรกันแน่ เพราะเดโก้ (ผอ.กีฬา) และโบยาน (ผู้ช่วย) ก็อยู่ตรงนั้นด้วย เขาตัดสินใจตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าผมจะไม่ได้อยู่ต่อ แต่แทนที่จะบอกต่อหน้าว่า "ฟังนะ คุณโดนไล่ออกแล้ว" เขากลับปล่อยเวลาล่วงเลยไป 2-3 สัปดาห์
ช่วงเวลาเหล่านั้นคุณเจออะไรบ้าง?
พวกเขาเริ่มโจมตีผมผ่านสื่อ และที่แย่กว่านั้นคืออเลฮานโดรเที่ยวไปคุยกับนักเตะอย่าง เซร์กี้ โรแบร์โต้, อเราโฆ, เปดรี หรือราฟินญา แล้วบอกพวกเขาว่าผมต้องการขายพวกเขาทิ้ง
มีเรื่อง "รายชื่อนักเตะที่ต้องโละ" ที่คุณเป็นคนเซ็นชื่อไว้ อยู่ในข่าวเสมอ
นั่นแหละที่ทำให้ผมเจ็บปวดเพราะมันไม่จริง เราวางแผนเพราะเราถูกบีบโดยกฎการเงิน (Fair Play) และเราคุยกันเรื่องขายนักเตะแค่คนเดียวเท่านั้น จริงๆ แล้วเราวางแผนร่วมกับยอร์ดีและมาเตอู เราจะปล่อยแค่นักเตะคนเดียว
นักเตะคนไหน?
ผมขอไม่พูดชื่อเพื่อเป็นการให้เกียรติเขา ตอนนั้นผมไม่ได้บอกเขา และพวกเขาไม่ให้เวลาผมได้บอกเขาด้วย ผมจำได้ว่าช่วง 2-3 สัปดาห์นั้น ประธานไม่รับสายหรือตอบข้อความผมเลย ผมไว้ใจลาปอร์ต้า และอเลฮานโดรก็เป็นเพื่อนผม แต่เขานั่นแหละคือคนที่เตะผมออกจากสโมสร
คุณดูเจ็บปวดนะ
ผู้คนต้องเข้าใจ นี่คือความจริงในมุมของผม มีช่วงหนึ่งที่ เซร์กี้ โรแบร์โต้ ซึ่งเป็นเพื่อนและกัปตันทีม เดินมาหาผมแล้วถามว่า 'ชาบี นายไม่อยากให้ฉันอยู่ต่อจริงๆ เหรอ?' ผมบอกเขาว่ามันตรงกันข้ามเลย ผมโดนโจมตีก็เพราะพยายามปกป้องเรื่องการต่อสัญญาของเขา แล้วเขาก็บอกผมว่า อเลฮานโดรเป็นคนกระจายข่าวนี้ให้นักเตะหลายคนฟัง
พวกเขาเชื่อเขาไหม?
คิดว่าเชื่อนะ คือผมตรงไปตรงมาเสมอ ผมทำแบบนั้นกับ ปิเก้ ที่ร่วมทีมกันมาหลายปี หรือกับ จอร์ดี้ อัลบา เพื่อนผม ผมบอกเขาว่าถึงเวลาต้องไปแล้ว ทำไมผมจะไม่ทำแบบเดียวกันกับคนอื่นล่ะ? ผมเป็นคนฟุตบอล กฎในห้องแต่งตัวมันชัดเจน ถ้าคุณไม่ทำแบบนั้นคุณจะเสียทั้งห้องไป แต่อเลฮานโดรอุทิศตัวเพื่อทำลายสิ่งนั้น และเขายังทำอยู่จนถึงทุกวันนี้ นั่นคือเหตุผลที่ผมออกมาให้สัมภาษณ์
ผมอดทนมาตลอด แต่ประธานดันไปพูดว่าผมต้องการโละนักเตะ 10 คน ซึ่งมันไม่จริงเลย
คุณพูดเพราะความแค้นหรือเปล่า?
ไม่ใช่แน่นอน มีเรื่องอื่นๆ อีกมากมายที่ทำให้ผมเจ็บปวดจริงๆ แต่ผมไม่ได้พูดเพราะความแค้น ผมพูดเพื่อเรียกร้องความยุติธรรม ผมอยากให้รู้ว่าสิ่งต่างๆ ในบาร์ซามันไม่ได้เป็นไปด้วยดีนัก ผมสัมผัสมันมากับตัว และนี่คือสารจากผมถึงทุกคน ผมเคารพนักเตะ ฮันซี และสโมสร แต่ผมพูดเพื่อปกป้องตัวเอง พวกนักเตะเขาพูดถึงผมไม่ได้หรอก ทุกอย่างมันตึงเครียดมาก
บทสัมภาษณ์นี้อาจมีผลต่อการเลือกตั้ง คุณอาจถูกกล่าวหาว่าฉวยโอกาส
สิ่งที่ผมต้องการคือให้โซซิโอ(สมาชิกสโมสร)เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นข้างในบาร์ซา และบอกตามตรง สโมสรต้องการการยกเครื่องใหม่ทั้งหมด ทั้งโครงสร้าง ความเป็นมืออาชีพ... สำหรับผมมันชัดเจนมาก และคนต้องได้ยินจากปากผมนี่แหละ จะไปฝากความหวังไว้กับคนที่ไม่ซื่อสัตย์ไม่ได้
ฮันซี่ ฟลิค ดูจงรักภักดีต่อลาปอร์ต้ามาก และชื่นชมเขาบ่อยๆ
ผมไม่อยากพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เพราะผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผมแค่จะบอกว่าผมไม่ได้รับการปฏิบัติที่ดี เช่นเดียวกับ(โรนัลด์)คูมันที่ไม่ได้รับการปฏิบัติที่ดีมาก่อน
แต่เรื่องที่โค้ชต้องเปลี่ยนแปลง คุณเข้าใจใช่ไหม?
แน่นอน นั่นคือเหตุผลที่ผมไม่ได้พูดเพราะแค้น ผมคิดว่าการเปลี่ยนโค้ชเป็นเรื่องจำเป็น เราไม่ชนะ และที่บาร์ซาคุณต้องอยู่ได้ด้วยผลการแข่งขัน ที่ผมจะบอกคือคนพวกนี้ไม่ได้ทำตัวดีเลย นั่นคือเหตุผลที่ผมคิดว่าสโมสรต้องการการยกเครื่องใหม่
แล้วคุณคิดยังไงกับเดโก้?
ผมเคารพเขา แต่เดโก้ถูกมัดมือมัดเท้าโดยเอเชบาร์เรีย ซึ่งเป็นคนตัดสินใจตัวจริง
คุณยังคุยกับ ลีโอ เมสซี อยู่ไหม?
คุยครับ ผมมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลีโอ
ได้คุยเรื่องการเลือกตั้งกันไหม?
มันเป็นบทสนทนาส่วนตัว แล้วนี่คือลีโอ ผมรู้ว่ามันจะมีผลกระทบตามมา ขอไม่พูดดีกว่า แต่คิดว่าพวกคุณคงเดาออกว่าเขาคิดยังไง ใช่ไหม?
เขามีโอกาสกลับมาบาร์ซาตอนที่คุณเป็นโค้ชไหม?
ประธานก็พูดไม่จริงในเรื่องนี้เหมือนกัน ลีโอเซ็นสัญญาแล้ว ในเดือนมกราคม 2023 หลังคว้าแชมป์โลก เราติดต่อกัน เขาบอกว่าเขาอยากกลับมามาก และผมก็เห็นด้วย เราคุยกันจนถึงเดือนมีนาคม ผมบอกเขาว่า "โอเค เมื่อไหร่ที่คุณตอบตกลง ผมจะบอกประธาน เพราะผมเห็นว่ามันลงตัวมากในแง่ฟุตบอล"
ประธานเริ่มเจรจาสัญญากับพ่อของลีโอ และเราได้รับไฟเขียวจากลาลีกาแล้ว แต่กลับเป็นตัวประธานเองที่เป็นคนล้มกระดานทุกอย่าง
เขาได้อธิบายไหมว่าทำไม?
ลาปอร์ต้าบอกผมตรงๆ ว่าถ้าลีโอกลับมา ลีโอจะเปิดสงครามกับเขา และเขาปล่อยให้เป็นแบบนั้นไม่ได้ จากนั้นจู่ๆ ลีโอก็เลิกรับสายผม เพราะเขาถูกบอกมาจากอีกฝั่งว่ามันทำไม่ได้ ผมเลยโทรหาพ่อเขาแล้วบอกว่า 'มันเป็นแบบนี้ไม่ได้นะ ฮอร์เก้' เขาก็บอกว่า 'ไปคุยกับประธานสิ' ผมยืนยันว่าเราคุยกับลีโอมา 5 เดือนแล้ว ดีลจบแล้ว ไม่มีข้อสงสัยในแง่ฟุตบอล และในแง่การเงินเรากำลังจะย้ายไปสนามมอนต์จูอิค เรากำลังจะทำ "Last Dance" เหมือนที่(ไมเคิล)จอร์แดนเคยทำ ทุกอย่างเตรียมพร้อมหมดแล้ว
คุณเคยเซ็นชื่อสนับสนุน บิคตอร์ ฟอนต์ (คู่แข่งลาปอร์ต้า) ถ้าเขาชนะ คุณจะกลับมาบาร์ซาไหม?
ตอนนี้ผมคิดว่าผมคงไม่กลับมาบาร์ซาอีกแล้ว ผมจบช่วงเวลาในฐานะผู้เล่นและโค้ชไปแล้ว จากนี้ไปความสนใจของผมคือการพูดความจริง และที่ลีโอไม่ได้กลับบาร์ซา ไม่ใช่เพราะลาลีกา หรือเพราะฮอร์เก้ เมสซี เรียกร้องเงินเพิ่ม—นั่นคือเรื่องโกหก แต่เป็นเพราะประธานและคนของเขาที่เป็นคนปฏิเสธ บอกว่ารับภาระไม่ไหว เพราะเขามีอำนาจล้นมือและเมสซีจะเข้ามาทำให้จัดการอำนาจนั้นได้ลำบาก
คุณต้องใช้เวลานานไหมกว่าจะได้คุยกับเมสซีอีกครั้ง?
ใช่ครับ เพราะเขาคิดว่าผมมีส่วนรู้เห็นในแผนการนั้น มันกระทบความสัมพันธ์ของผมกับลีโอมาก แต่ตอนนี้มันกลับมาดีเหมือนเดิมแล้ว
เมสซี่จะกลับมาไหม?
ผมอยากให้เขากลับมาแทบตาย แม้แต่ตอนนี้ผมก็ยังคิดว่าเขาจะช่วยทีมทำประตู จ่ายบอลสุดท้ายได้แน่นอน ไม่สงสัยสักนิดเลย นี่เขาจะไปเล่นฟุตบอลโลกนะคุณ! ลีโอจะประสบความสำเร็จอีกครั้งที่คัมป์นูแน่นอน และนั่นคือความปรารถนาของเขาและของผม เขารู้เรื่องแล้ว ตอนนี้รู้หมดแล้ว แต่มีช่วงหนึ่งที่ผมติดต่อเขาไม่ได้เลย มันน่าเสียดาย แต่มันเป็นความผิดของพวกที่อยู่ตรงนั้นตอนนี้
คุณได้คุยกับลาปอร์ต้าอีกไหมตั้งแต่ถูกไล่ออก?
ไม่เลย
ครั้งสุดท้ายที่คุยกันคือตอนไหน?
ครั้งแรก ผมจำได้ว่าหลังจาก 2-3 สัปดาห์ที่เขาไม่ตอบข้อความผม เราเจอกันหลังเกมกับราโย กองเชียร์เราตะโกนว่า 'เอาชาบี ไม่เอาลาปอร์ต้า' มันเป็นสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกและตึงเครียดมาก
แล้วหลังจากนั้นล่ะ?
ไม่กี่วันต่อมาเขาก็โผล่มา ผมเลยพูดกับเขาว่า 'โอเค ผมเดาว่าผมต้องไปแล้วล่ะ แต่ช่วยบอกหน่อยว่าเพราะอะไร' เขาตอบกลับมาว่า เพราะผมไม่เชื่อมั่นในทีมชุดนี้ มันเป็นเรื่องโกหก แต่ผมบอกเขาไปว่า ฟังนะ ช่างมันเถอะ ผมจะไม่เดินออกจากบาร์ซาแบบกราดยิงทุกคนหรอก
บาร์ซายุคแบ่งแยก "ปรัชญา" (ism) ดูจะไม่จบลงง่ายๆ แม้จะมีบทสัมภาษณ์นี้…
พวกเขาทำให้คุณเชื่อว่า บาร์ซาคือสถานการณ์ประเภท "ถ้าคุณไม่เข้าข้างฉัน คุณก็คือศัตรู" สโลแกนที่ว่า "ต่อสู้กับอุปสรรคทั้งปวง" นั่นแหละคือตัวตนของพวกเขา มันคือวิธีทำงาน และมันเป็นเรื่องน่าเศร้าสำหรับแฟนบาร์ซา ผมไม่ได้ต่อต้านลาปอร์ต้า ผมอยู่เคียงข้างบาร์ซา เราต้องการคนที่มีความคิดบวกกว่านี้ เราจมอยู่กับปรัชญานั่นนี่มา 20 ปีแล้ว ทั้ง Cruyffism, Laportism, Sandrism, Nuñism ทุกคนควรจะเป็นส่วนหนึ่งของบาร์ซาสิ
คุณรู้สึกอย่างไรหลังจากได้พูดออกมา?
ผมรู้สึกสงบขึ้นมากครับ ผมต้องออกมาจริง ๆ เพราะผมจะยืนหยัดเผชิญหน้ากับ อเลฮานโดร เอเชบาร์เรีย