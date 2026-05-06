ค่ำคืนแห่งความทรงจำ! 'อาร์เตต้า'ปลื้มพาอาร์เซนอลเข้าชิง UCL สำเร็จ ยกเครดิตให้ทั้งทีมและแฟนบอล

มิเกล อาร์เตต้า เฮดโค้ช อาร์เซนอล สุดปลื้มที่พาทีมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศศึกยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก ฤดูกาลนี้ หลังเอาชนะ แอตเลติโก มาดริด ได้สำเร็จ
ไอ้ปืนใหญ่ เปิดบ้านเอาชนะ ทัพตราหมี 1-0 รวมผลสองนัดผ่านเข้าชิงด้วยสกอร์รวม 2-1 ซึ่งกุนซือชาวสเปนยกให้เป็นค่ำคืนสุดพิเศษ พร้อมยกให้ทั้งทีมและแฟนบอลมีส่วนใสชัยชนะสำคัญนัดนี้
"มันเป็นค่ำคืนที่น่าทึ่งมากที่ได้สัมผัสช่วงเวลาแบบนี้ร่วมกับนักเตะและทุกคนในสโมสร มันเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมอย่างไม่น่าเชื่อ" อาร์เตต้า กล่าว
"ทุกอย่างที่เราทำและผ่านมาด้วยกันมันมีความหมาย ผมเห็นรอยยิ้มของทุกคน และภูมิใจกับสิ่งที่เรากำลังทำ มันสุดยอดตั้งแต่เริ่มต้นเลย"
"แฟนบอลมารอพวกเราที่หน้าสนาม พลังและแพสชันที่พวกเขามอบให้ มันยอดเยี่ยมจริงๆ ที่เราคว้าชัยชนะได้"
ทั้งนี้ อาร์เซนอล คือทีมเดียวที่ยังไร้พ่ายใน แชมเปี้ยนส์ลีก ฤดูกาลนี้ รวมถึงเสียประตูน้อยสุดและเก็บคลีนชีตได้มากสุดด้วย