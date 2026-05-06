Goal.com
สด
Live Scores, Stats, and the Latest News
Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport
สันติภพ เหลืองอ่อน

ค่ำคืนแห่งความทรงจำ! 'อาร์เตต้า'ปลื้มพาอาร์เซนอลเข้าชิง UCL สำเร็จ ยกเครดิตให้ทั้งทีมและแฟนบอล

Arsenal v Atletico Madrid
Arsenal
Atletico Madrid
Champions League
M. Arteta

มิเกล อาร์เตต้า เฮดโค้ช อาร์เซนอล สุดปลื้มที่พาทีมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศศึกยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก ฤดูกาลนี้ หลังเอาชนะ แอตเลติโก มาดริด ได้สำเร็จ

ไอ้ปืนใหญ่ เปิดบ้านเอาชนะ ทัพตราหมี 1-0 รวมผลสองนัดผ่านเข้าชิงด้วยสกอร์รวม 2-1 ซึ่งกุนซือชาวสเปนยกให้เป็นค่ำคืนสุดพิเศษ พร้อมยกให้ทั้งทีมและแฟนบอลมีส่วนใสชัยชนะสำคัญนัดนี้

"มันเป็นค่ำคืนที่น่าทึ่งมากที่ได้สัมผัสช่วงเวลาแบบนี้ร่วมกับนักเตะและทุกคนในสโมสร มันเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมอย่างไม่น่าเชื่อ" อาร์เตต้า กล่าว

"ทุกอย่างที่เราทำและผ่านมาด้วยกันมันมีความหมาย ผมเห็นรอยยิ้มของทุกคน และภูมิใจกับสิ่งที่เรากำลังทำ มันสุดยอดตั้งแต่เริ่มต้นเลย"

"แฟนบอลมารอพวกเราที่หน้าสนาม พลังและแพสชันที่พวกเขามอบให้ มันยอดเยี่ยมจริงๆ ที่เราคว้าชัยชนะได้"

LaLiga
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
Celta Vigo crest
Celta Vigo
CEL
Premier League
West Ham United crest
West Ham United
WHU
Arsenal crest
Arsenal
ARS

ทั้งนี้ อาร์เซนอล คือทีมเดียวที่ยังไร้พ่ายใน แชมเปี้ยนส์ลีก ฤดูกาลนี้ รวมถึงเสียประตูน้อยสุดและเก็บคลีนชีตได้มากสุดด้วย

โฆษณา