คู่แรกของโลก! สตั๊ดมาเนถูกส่งขึ้นอวกาศ

สตั๊ดของ ซาดิโอ มาเน แนวรุกตัวจี๊ดของลิเวอร์พูล กลายเป็นสตั๊ดคู่แรกของโลกที่ถูกส่งขึ้นไปในอวกาศ

โปรเจ็คต์นี้เป็นของ New Balance ที่จัดการเปิดตัวรองเท้าสตั๊ดรุ่นใหม่อย่าง ‘Infinite Light’ อย่างยิ่งใหญ่ ด้วยการส่งสตั๊ดพร้อมลายเซ็นของมาเนขึ้นไปในชั้นอวกาศ

NBFootball have today launched the ‘Infinite Light’ pack and, to mark the occasion, they sent a signed pair of Mané’s boots into space (the first time football boots have been sent into the stratosphere). Reds’ mouthwatering Premier League showdown with Chelsea this weekend. pic.twitter.com/r83KhSA3LS