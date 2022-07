คุยกับ แมท พาริช : เมื่อลิเวอร์พูล-ไนกี้ สร้างความเท่าเทียมให้เด็กผู้หญิงในโลกฟุตบอล

โอกาสในชีวิตของคนเราแตกต่างกันไป บางคนอาจประสบความสำเร็จ แต่กับบางคนอาจถูกทิ้งเดียวดายกับอนาคตที่ไม่แน่นอน นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ไม่คาดคิดทั้งดี และร้ายปะปนกันไป

ในวงการฟุตบอลก็เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะฟุตบอลหญิงปฏิเสธไม่ได้ว่าแม้ปัจจุบันจะเป็นกีฬายอดนิยมในประเทศไทย แต่ฟุตบอลหญิงยังไม่สามารถเรียกได้เต็มปากว่า มีลีกอาชีพเต็มตัว สวนทางกับจำนวนเยาวชนหญิงฝีเท้าดีมากมายที่ต่างมีความฝันอยากเติบโตเป็นนักเตะอาชีพเดินตามรอยเท้ารุ่นพี่ทีมชาติไทย ที่เคยไปสัมผัสฟุตบอลโลกมาแล้วถึงสองครั้ง

แต่เด็ก ๆ ที่มีความฝันจะไม่ใช่แค่ฝันอีกต่อไป เมื่อแรงบันดาลใจได้ถูกส่งต่อให้พวกเธอมีพลัง และพร้อมใช้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจ…

GOAL Thailand จะขอพาคุณไปร่วมพูดคุยกับ แมท พาริช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิ Liverpool FC Foundation ในการร่วมมือกับ ไนกี้ แบรนด์กีฬาระดับโลก พร้อมด้วยโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี และมูลนิธิ Right To Play จัดกิจกรรมฟุตบอลคลินิกที่เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจเพื่อความเท่าเทียม และส่งมอบโอกาสที่จะพาเด็กผู้หญิงที่มีฝันไปสู่อนาคตที่ดี

มอบโอกาส

“ในกรุงเทพฯ เราต้องการพัฒนาพื้นที่ปลอดภัยให้แก่เด็ก ๆ” แมท พาริช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิ Liverpool FC Foundation เริ่มกล่าวกับ GOAL Thailand เมื่อถูกถามถึงจุดเริ่มต้นกิจกรรมระหว่าง ไนกี้ ผู้สนับสนุนหลักของสโมสรลิเวอร์พูล ทีมฟุตบอลชื่อดังในพรีเมียร์ลีกอังกฤษ และมูลนิธิ Right To Play ที่นำเยาวชนโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีจำนวน 90 คน ร่วมฝึกฝนทักษะเป็นเวลา 2 เดือน โดยมีเป้าหมายผลักดันเยาวชนหญิงให้เข้าถึงกีฬาฟุตบอลอย่างเท่าเทียม

มูลนิธิ Liverpool FC Foundation เป็นองค์กรการกุศลอย่างเป็นทางการของสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2010 ที่จะสนับสนุนการพัฒนาชีวิตของเยาวชนทั้งชาย และหญิง โดยที่ผ่านมาทางมูลนิธิเดินหน้ามอบโอกาสให้กับเด็ก ๆ ในเมืองลิเวอร์พูล อย่างต่อเนื่อง ก่อนจะส่งมอบโอกาสให้กับเยาวชนไทยเพื่อให้พวกเขาเติบโตอย่างมีอนาคต ไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง

“เมื่อปีที่แล้วในลิเวอร์พูล เราสนับสนุนเด็กได้ราว ๆ 50,000 คน” แมท เท้าความถึงการทำงานของมูลนิธิที่มีผลต่อเด็ก ๆ ในเมืองลิเวอร์พูล “ในปีนี้เราคาดว่าจะมีเด็ก ๆ ที่ได้รับโอกาสจากเราประมาณ 75,000 คน ซึ่งทางเราได้สนับสนุนด้านการศึกษา การให้ความรู้ด้านกีฬา การไม่แบ่งแยก และความเท่าเทียม”

“ผมคิดว่าเราได้ใช้พลังของครอบครัวสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล คุณสามารถเห็นได้ว่าเมื่อทีมมาถึงสนามบินในวันอาทิตย์(10 ก.ค.2022) จะมีโลโก้ของทีมอยู่บนเสื้อ ที่แสดงถึงพลังของสโมสร เราใช้พื้นที่ตรงนี้เพื่อพยายามปรับปรุงชีวิตของเด็ก ๆ ซึ่งสถานการณ์ในลิเวอร์พูลก็เหมือนกับในกรุงเทพฯ ที่เด็ก ๆ ต้องถูกพรากโอกาสต่าง ๆ ไป ดังนั้นหากเราสามารถมีส่วนในการกระตุ้นให้เด็ก ๆ เคลื่อนไหว ออกกำลังกายได้ และมอบโอกาสในด้านการศึกษา ก็จะช่วยให้เด็ก ๆ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน”

“เราได้ทราบว่ามีโอกาสที่เด็กผู้หญิงจะออกจากการศึกษามากกว่าเด็กผู้ชาย เราจึงหาทางสนับสนุนให้เด็กผู้หญิงได้รับการศึกษาเพื่อช่วยในเรื่องการเรียน และนำไปสู่โอกาสในชีวิตที่มากขึ้น ในสหราชอาณาจักร หากเด็ก ๆ ออกจากโรงเรียนกลางคัน โอกาสของพวกเขาจะในชีวิตจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดและส่งผลกระทบต่อชีวิตของพวกเขาในที่สุด” แมท เล่าถึงอนาคตของเด็ก ๆ ในประเทศอังกฤษกับคุณภาพชีวิตที่อาจเปลี่ยนไปหากไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา ดังนั้นมูลนิธิจึงยื่นมือเข้ามาช่วยเพื่อทำให้พวกเขาเหล่านั้นกลับมามีอนาคตที่ดีอีกครั้ง

“เราได้ทำงานร่วมกับโรงเรียนภายใต้การดูแลของลิเวอร์พูล เพื่อช่วยยกระดับการศึกษา และคุณภาพชีวิตของเด็กตรงนั้น ดังนั้นภารกิจและความตั้งใจของเราในลิเวอร์พูล และในกรุงเทพฯจะมีลักษณะเหมือนกัน คือการยกระดับ สร้างความมั่นใจ และผลักดันเด็ก ๆ”

“สิ่งที่แตกต่างออกไปในประเทศไทย คือการทำงานกับบุคคลในพื้นที่ ที่มีความเข้าใจในสภาพแวดล้อมของเด็ก ๆ ในพื้นที่ท้องถิ่นจริง ๆ รวมไปถึงบุคคลที่สามารถเป็นกระบอกเสียงที่เหมาะสมที่จะให้ความมั่นใจแก่เด็ก ๆ ได้”

สร้างแรงบันดาลใจ

นอกจากเยาวชนหญิงจะได้พัฒนาฝีเท้าจากฟุตบอลคลินิกตลอด 2 เดือน พวกเธอยังได้รับแรงบันดาลใจเต็มเปี่ยม เมื่อ ไนกี้ นำสองนักกีฬาหญิงที่ประสบความสำเร็จอย่าง "เทนนิส"พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ นักเทควันโดดีกรีเหรียญทองโอลิมปิกส์ และ “ใบหม่อน” จณิสตา จินันทุยา นักฟุตบอลทีมชาติไทย ที่กำลังค้าแข้งกับ อาแอสชี โซโยซ์ ชาแร็งเต สโมสรในดิวิชั่น 1 ฝรั่งเศส มาร่วมแชร์ประสบการณ์ และให้คำแนะนำภายในงานมอบประกาศนียบัตรให้กับเยาวชนหญิงทั้ง 90 คน เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

โดยทั้ง เทนนิส และใบหม่อน ถือเป็นกระบอกเสียงที่ยอดเยี่ยมที่ทาง ไนกี้ เล็งเห็นถึงเรื่องราวการต่อสู้จนประสบความสำเร็จของพวกเธอที่จะช่วยให้คำแนะนำที่ดีกับนักกีฬารุ่นน้อง ยิ่งกว่านั้นยังมีเซอร์ไพรส์พิเศษกับ 3 นักเตะลิเวอร์พูล ประกอบด้วย จอร์แดน เฮนเดอร์สัน, เจมส์ มิลเนอร์ และ เฟอร์จิล ฟาน ไดด์ ร่วมให้กำลังใจ และคำแนะนำที่ดีสำหรับการเป็นนักฟุตบอล

ที่สำคัญทางสโมสร และไนกี้ พยายามทำบางสิ่งที่จะให้เด็ก ๆ ได้เห็นว่า พวกเธอไม่ได้สู้เพียงลำพัง แต่ยังมีความห่วงใยอยู่เสมอ…

“สิ่งที่ชัดเจนที่ผมเห็นคือการที่ใบหม่อน เทนนิส และนักฟุตบอลจากลิเวอร์พูลได้ขึ้นมาพูดให้กำลังใจเด็ก ๆ ผมเห็นความตื่นเต้นของเด็ก ๆ ที่ได้จากงานวันนั้น”

“เราต้องการสื่อสารให้เด็ก ๆ ทุกคนรู้ว่ามีคนที่ห่วงใยพวกเขาเสมอ และทางสโมสรก็ให้ความห่วงใยพวกเขาเช่นกัน เมื่อทีมลิเวอร์พูลเล่นเกมแชมเปี้ยนส์ลีก จะเห็นได้ว่าโลโก้ของ Side by Side และ Right to Play อยู่บนเสื้อของนักเตะ ซึ่งผมเชื่อว่านั่นสามารถเป็นกระบอกเสียงที่ดี”

“การที่เทนนิส และใบหม่อนได้มาพบปะเด็ก ๆ มาสร้างแรงบันดาลใจ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นอยู่บนพื้นฐานความเชื่อของการเสริมความมั่นใจ และความเท่าเทียมของผู้หญิง เพื่อให้เด็กผู้หญิงเหล่านั้นมีโอกาสได้ลงเล่นในสนามและให้เสียงกับพวกเขา เราให้โอกาสอย่างเท่าเทียมในการเติมเต็มศักยภาพของเด็ก ๆ ทุกคน”

“ผมคิดว่าบทเรียนสำหรับผมที่ได้จากวันนั้นคือการได้เห็นเทนนิส และใบหม่อนบนเวที และวิธีที่พวกเขาสื่อสารโดยตรง และให้โอกาสกับเด็ก ๆ ได้มีพื้นที่เป็นของตัวเอง”

แมท กล่าวชื่นชม เทนนิส และใบหม่อนด้วยความประทับใจ เมื่อเห็นทั้งสองให้คำแนะนำเยาวชนอย่างตรงไปตรงมาภายใต้วิธีคิดที่ดี พร้อมสร้างความมั่นใจช่วยให้เยาวชนในวันนั้นมีแววตาของนักสู้ และกล้าที่จะทำในสิ่งที่อยากทำ

You will never walk alone.

กิจกรรมฟุตบอลคลินิกในปัจจุบันมีให้เห็นเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากภาคเอกชน รัฐบาลหรือตัวสโมสรฟุตบอลอาชีพ แต่หลายครั้งที่กิจกรรมลักษณะนี้เกิดขึ้น และจบไปโดยไม่มีการสานต่อก็ไม่ต่างจากการทำให้เยาวชนที่เข้าร่วมต้องถูกทิ้งไว้กลาง

แต่สิ่งที่ลิเวอร์พูล และ ไนกี้ ที่ร่วมมือกับ Right to Play ไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมที่ทำระยะสั้นแค่ให้จบ ๆ ไป แต่พวกเขามีเป้าหมายชัดเจนที่อยากส่งต่อโอกาสที่ดีให้เยาวชนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ดังนั้นพวกเขาจะยังคงเดินหน้าสานต่อกิจกรรมอื่น ๆ ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนเหล่านี้อย่างแน่นอน

“เรามีความกระตือรือร้นอย่างมากที่เราต้องการทำสิ่งที่ยั่งยืนในระยะยาว” แมท กล่าวอย่างหนักแน่น “เหตุผลหนึ่งที่เราร่วมงานกับ ไนกี้ และ Right to Play คือเราไม่เชื่อในการกระทำที่เป็นระยะสั้น ที่มาแล้วก็จบไป”

“ผมคิดว่าถ้าหากเด็กทุกคนบนโลกนี้ได้รับโอกาสแบบเดียวกัน ก็คงเป็นเรื่องที่ดี แต่ในความเป็นจริงเราคงไม่สามารถให้ได้กับทุกคน เพราะเด็ก ๆ ต่างมาจากภูมิหลังที่หลากหลาย สถานการณ์ที่บ้านมีความแตกต่างกัน ซึ่งเราไม่สามารถไปแตะตรงนั้นได้”

“แต่สิ่งที่เราสามารถมั่นใจได้ก็คือ เราต้องการให้โอกาสพวกเขาทุกคนอย่างเท่าเทียมเท่าที่เราจะสามารถทำได้ ให้การสนับสนุนพวกเขาในการก้าวไปข้างหน้า ให้โอกาสในการพัฒนา และยังช่วยให้พวกเขาเลือกทางเดินชีวิตของพวกเขาด้วย เด็ก ๆ ที่เราทำงานด้วยไม่ได้มีแต่ในลิเวอร์พูล แต่เรายังขยายโครงการมาที่ประเทศไทยด้วย”

แมท พาริช ยอมรับว่า สิ่งที่พวกเขามอบให้กับเยาวชน อาจไม่ได้ทำให้ทุกคนเติบโตไปเป็นนักกีฬาอาชีพ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตได้อย่างแน่นอน

“ในอนาคต เด็ก ๆ ที่ได้รับโอกาสจากเราคงไม่ได้เป็นนักกีฬามืออาชีพทุกคน แต่อย่างน้อยเราได้สร้างความมั่นใจ และให้ความช่วยเหลือพวกเขาทั้งทางร่างกายและจิตใจจากการเล่นกีฬา เราช่วยพัฒนาทักษะทางสังคม การศึกษา และหาทางอุดช่องว่างในปัญหาการว่างงาน”

“ปัญหาหนึ่งในลิเวอร์พูลคือการว่างงาน เราได้มาทำตรงนี้เพื่อให้เด็ก ๆ ได้มีส่วนร่วมในสังคมที่มากขึ้น ช่วยพัฒนาวุฒิการศึกา เพื่อนำไปสู่การหางานที่ดีในอนาคต”

“ที่ผ่านมาเราเห็นเด็ก ๆ ผิดหวังในชีวิต ถูกพรากโอกาส เราจึงต้องการสร้างโอกาสในระยะยาวให้กับเด็ก ๆ ในประเทศไทยตรงนี้ ที่สามารถต่อยอดขึ้นไปได้ และมันจะเป็นโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับกีฬาอย่างแน่นอน แต่ในตอนนี้ผมยังไม่สามารถตอบได้ว่าจะเป็นโปรเจกต์ประเภทไหน แต่มันจะเกิดขึ้นแน่นอน” แมท กล่าวปิดท้าย