คุณสมบัติเพียบพร้อม!บีจีได้ 6 สาวแรบบิทเกิร์ลฤดูกาล 2020

เดอะ แรบบิท ได้ 6 สาว แรบบิทเกิร์ล ซึ่งจะทำหน้าที่ Brand Ambassador ของสโมสรในฤดูกาล 2020 เป็นที่เรียบร้อย

วันที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 16.30 น. ณ อาคารบีจี ฮอล์ รังสิต คลอง 3 สโมสร บีจี ปทุม ยูไนเต็ด จัดการประกวด "แรบบิท เกิร์ล คอนเทสต์ 2020" รอบ 10 คนสุดท้าย เพื่อเป็น Brand Ambassador ของสโมสรในฤดูกาล 2020

โดยรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ RB18 “ไพร” สุภาพร ประดิษฐ์ โดยได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมนาฬิกาการ์มิน , แพคเกจบำรุงผิวพรรณจากรมน์รวินท์ คลีนิค และรถจักรยานยนต์มูลค่า 40,000 บาท

ขณะที่รองชนะเลิศอันดับ 1 ตกเป็นของ น้ำปั่น เฌอฟ้า ศรีปลัด ส่วนรองชนะเลิศอันดับ 2 “ศศิ” ศิรประภา ช่อดอกไม้

ในส่วนของรางวัลอื่นๆมีดังนี้ รางวัล Miss popular vote by Umay+ ได้แก่ พิชญารัตน์ พันธ์เสถียร , รางวัล Miss Healthy Girl by Thai Denmark เฌอฟ้า ศรีปลัด , รางวัล Miss Friendly Girl by Gomuc อรวรรณ์ บุญนิธิไพสิฐ และรางวัล Miss Photogenic by Nikon พัดชาพลอย เรือนดาหลวง

สำหรับ แบรนด์ แอมบาสเดอร์ ที่ได้รับเลือกทั้ง 6 คน จะทำหน้าที่ แรบบิท เกิร์ล ของสโมสรประจำฤดูกาล 2020 ต่อไป