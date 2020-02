คึกต่อเนื่อง! แม็คโทมิเนย์-ทวนเซเบ้ คืนทัพซ้อมเต็มรูปแบบ

สก็อตต์ แม็คโทมิเนย์ และ อั๊กเซล ทวนเซเบ้ หายจากอาการบาดเจ็บ ฟิตสมบูรณ์กลับมาซ้อมร่วมทีมเพื่อนร่วมทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ได้แล้ว

ทัพปีศาจแดงคืนฟอร์มเก่งอีกครั้ง หลังบุกไปเอาชนะเชลซีได้ถึงสแตมฟอร์ด บริดจ์ 2-0 เมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมา ทำให้พวกเขามีแต้มห่างสิงห์บลูเหลือ 3 คะแนนในการลุ้นพื้นที่แชมเปี้ยนส์ ลีก

โดยทีมได้รับข่าวดีต่อเนื่องหลัง มิดฟิลด์ทีมชาติสก็อตต์แลนด์ และแนวรับชาวอังกฤษสกัดอาการบาดเจ็บฟิตสมบูรณ์กลับมาลงซ้อมร่วมกับทีมอีกครั้ง และมีสิทธิ์มีส่วนร่วมในเกมยูฟ่า ยูโรป้า ลีก รอบ 32 ทีมสุดท้ายกับ คลับ บรูจจ์ คืนพรุ่งนี้

Find out who took part in training ahead of Thursday's return to #UEL action 👇#MUFC