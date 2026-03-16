Goal.com
สด
Manchester United v Aston Villa - Premier League
พีรวิชญ์ พิริยะธนวัฒน์

คีนมองคาร์ริคฟอร์มดีเพราะยังไม่เจอปัญหาหนัก, อยากได้กุนซือมีประสบการณ์

รอย คีน ตำนานกองกลาง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด มองว่าสโมสรต้องการกุนซือที่มีประสบการณ์ในระดับสูงเข้ามาทำงาน แม้ ไมเคิล คาร์ริค ยังพาทีมทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม


ทัพปีศาจแดง กลับมาคืนฟอร์มเปิดบ้านเอาชนะ แอสตัน วิลลา 3-1 ในเกมที่ลุ้นพื้นที่ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก กันโดยตรง ทำให้พวกเขาทิ้งห่างออกไป 3 คะแนน และทิ้งอันดับห้า และหก ออกไป 5 และ 6 คะแนนตามลำดับ


แม้ คาร์ริค จะมีสถิติที่สวยหรู แต่ คีน มองว่าเป็นเรื่องปกติของกุนซือชั่วคราว แต่เมื่อเจอปัญหาหนัก และการยกระดับไปอีกขั้น เขามองว่าทีมต้องการกุนซือประสบการณ์และฝีมือที่สูงกว่านี้

Europa League
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Lille crest
Lille
LIL
Premier League
AFC Bournemouth crest
AFC Bournemouth
BOU
Manchester United crest
Manchester United
MUN


“นักเตะส่วนมากรักกุนซือชั่วคราว เขายังไม่เจอเรื่องที่ทำให้ไขว้เขว เมื่อคุณได้เป็นกุนซือเต็มตัว คุณจะมีความรับผิดชอบที่แตกต่างออกไปอีกมากมาย


ผมคิดว่า แมน ยูไนเต็ด ต้องการคนที่มีประสบการณ์มากกว่านี้ด้านการคว้าแชมป์, พาทีมลุยถ้วยยุโรป และเขายังไม่มีข้อนั้น


ที่พูด ๆ กันคือทุกคนรักเขา ผมไม่รู้ว่าทุกคนรักเขาหรือเปล่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตอนที่ไม่สามารถเอาชนะ นิวคาสเซิล ที่เหลือ 10 คนได้


ช่วงเวลามันประจวบเหมาะกับ แมนฯ ยูไนเต็ด จำได้ไหมนี่มันก็ทีมเดียวกับที่จบอันดับ 15 ฤดูกาลที่แล้ว ผู้คนต่างดี๊ด๊าเมื่อเห็น ยูไนเต็ด ขึ้นที่สาม ผมไม่ใช่ ไม่ใช่แน่นอน ผมจะตื่นเต้นแค่ตอนที่ทีมคว้าแชมป์เท่านั้น”

0