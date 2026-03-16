คีนมองคาร์ริคฟอร์มดีเพราะยังไม่เจอปัญหาหนัก, อยากได้กุนซือมีประสบการณ์

รอย คีน ตำนานกองกลาง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด มองว่าสโมสรต้องการกุนซือที่มีประสบการณ์ในระดับสูงเข้ามาทำงาน แม้ ไมเคิล คาร์ริค ยังพาทีมทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม
ทัพปีศาจแดง กลับมาคืนฟอร์มเปิดบ้านเอาชนะ แอสตัน วิลลา 3-1 ในเกมที่ลุ้นพื้นที่ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก กันโดยตรง ทำให้พวกเขาทิ้งห่างออกไป 3 คะแนน และทิ้งอันดับห้า และหก ออกไป 5 และ 6 คะแนนตามลำดับ
แม้ คาร์ริค จะมีสถิติที่สวยหรู แต่ คีน มองว่าเป็นเรื่องปกติของกุนซือชั่วคราว แต่เมื่อเจอปัญหาหนัก และการยกระดับไปอีกขั้น เขามองว่าทีมต้องการกุนซือประสบการณ์และฝีมือที่สูงกว่านี้
“นักเตะส่วนมากรักกุนซือชั่วคราว เขายังไม่เจอเรื่องที่ทำให้ไขว้เขว เมื่อคุณได้เป็นกุนซือเต็มตัว คุณจะมีความรับผิดชอบที่แตกต่างออกไปอีกมากมาย
ผมคิดว่า แมน ยูไนเต็ด ต้องการคนที่มีประสบการณ์มากกว่านี้ด้านการคว้าแชมป์, พาทีมลุยถ้วยยุโรป และเขายังไม่มีข้อนั้น
ที่พูด ๆ กันคือทุกคนรักเขา ผมไม่รู้ว่าทุกคนรักเขาหรือเปล่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตอนที่ไม่สามารถเอาชนะ นิวคาสเซิล ที่เหลือ 10 คนได้
ช่วงเวลามันประจวบเหมาะกับ แมนฯ ยูไนเต็ด จำได้ไหมนี่มันก็ทีมเดียวกับที่จบอันดับ 15 ฤดูกาลที่แล้ว ผู้คนต่างดี๊ด๊าเมื่อเห็น ยูไนเต็ด ขึ้นที่สาม ผมไม่ใช่ ไม่ใช่แน่นอน ผมจะตื่นเต้นแค่ตอนที่ทีมคว้าแชมป์เท่านั้น”