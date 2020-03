คำสั่งรัฐบาลออสเตรีย! เกมผีเยือนลินซ์เตรียมปิดสนามเตะ

เกม ยูโรปา ลีก รอบ 16 ทีม นัดแรก ระหว่าง แอลเอเอสเค ลินซ์ พบ แมนฯ ยูไนเต็ด ในวันพฤหัสฯนี้ มีแนวโน้มต้องลงเล่นในสนามปิด จากคำสั่งล่าสุดของรัฐบาลออสเตรีย

ทวีปยุโรปกำลังถูกเชื้อไวรัสโควิด-19โจมตีอย่างหนัก นั่นทำให้หลายประเทศตัดสินใจพักกิจกรรมกีฬาในประเทศ เช่น อิตาลีที่ประกาศหยุดการแข่งขันกีฬาทุกชนิดไปถึงวันที่ 3 เมษายน ซึ่งรวมถึงเกม กัลโช เซเรีย อา ด้วย

ออสเตรียเป็นประเทศล่าสุดที่มีคำสั่งให้งดกิจกรรมกลางแจ้งทุกชนิด ที่มีการรวมตัวของผู้คนมากกว่า 500 คน นั่นหมายความว่า เกมที่ปีศาจแดงจะออกไปเยือนลินซ์ มีโอกาสสูงมากที่จะลงเล่นในสนามที่ไร้แฟนบอล

"กิจกรรมกลางแจ้งทุกชนิดที่มีผู้คนมากกว่า 500 คน และกิจกรรมอินดอร์ที่มีผู้คนมากกว่า 100 คน จะถูกยกเลิกไปจนถึงกลางเดือนเมษายน" แถลงการณ์ของ รูดอล์ฟ อันโชเบอร์ รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของออสเตรีย

ก่อนหน้านี้ เกม ยูฟา แชมเปี้ยนส์ลีก คู่ระหว่าง บาเลนเซีย - อตาลันต้า, เปแอสเช - โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ และ บาร์เซโลนา - นาโปลี ก็จะลงเล่นในสนามปิดเช่นกัน

Following a statement from Austrian Chancellor Kurz, Health Minister Anschober & Interior Minister Nehammer, we ask your patience at this time and more information will be available soon#COVID19 #togetherwearelask #ASKMUN