ออกไปแค่สามเดือน! ลิปปี้จ่อลมหวนคุมจีน

มาร์เซโล ลิปปี้ เฮดโค้ชมากประสบการณ์ชาวอิตาลี เตรียมรับงานคุมทีมชาติจีนเป็นคำรบสอง ต่อจาก ฟาบิโอ คันนาวารโร ที่ประกาศอำลาตำแหน่งหลังจบศึก ไชนา คัพ 2019

กุนซือวัย 71 ปี เพิ่งอำลาตำแหน่งนายใหญ่ทีมชาติจีนหลังจบเอเชียนคัพ 2019 เมื่อเดือนมกราคม และ คันนาวาโร จะมารับช่วงต่อและทำหน้าที่ในช่วงศึก ไชนา คัพ 2019 ไปสองนัดแต่ผลงานไม่น่าประทับใจเท่าที่ควร ทำให้อดีตปราการหลังทีมชาติอิตาลีขอวางมือและขอมุ่งสมาธิไปที่การทำทีมระดับสโมสรกับ กว่างโจว เอเวอร์แกรนด์ เท่านั้น

ล่าสุด SCMP Sport สื่อกีฬาชื่อดังของจีน รายงานว่าสมาคมฟุตบอลแดนมังกรเตรียมแต่งตั้งให้กุนซือดีกรีแชมป์โลกมาคุมทีมอีกครั้ง และจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้

มาร์เซโล ลิปปี้ นับเป็นกุนซือผู้คร่ำหวอดในวงการลูกหนังแดนมังกรมาอย่างยาวนาน โดยเริ่มจากย้ายมาคุมทัพ กว่างโจว เอเวอร์แกรนด์ เมื่อปี 2012 ก่อนจะรับบททีมชาติจีนชุดใหญ่ในปี 2016 และอำลาทีมเมื่อช่วงเดือนมกราคม ซึ่งช่วงที่ผ่านมาเขารับบทที่ปรึกษาของ ฟาบิโอ คันนาวาโร ในศึกไชนา คัพ 2019 ด้วย

Cannavaro quits as #China coach with #Lippi expected to return https://t.co/mmJWC4LOJU