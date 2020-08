คำต่อคำ : เปโดร-วิลเลียน ร่อนจดหมายอำลาเชลซี

เปโดร โรดริเกวซ และ วิลเลียน แถลงยืนยันว่าพวกเขาจะโบกมือลาทีม เชลซี จบฤดูกาลนี้แน่นอนแล้วหลังไม่ต่อสัญญาใหม่กับทีม

แนวรุกชาวสแปนิช ที่แทบไม่ได้รับโอกาสลงสนามในช่วงหลัง หมดสัญญากับทีมหลังจบฤดูกาลนี้ ซึ่งยืนยันว่าเขาจะไม่ต่อสัญญาใหม่กับสโมสร ยุติการค้าแข้ง 5 ปีกับสโมสรโดยเขาตกเป็นข่าวลือเตรียมโยกไปค้าแข้งในเซเรีย อากับอาแอส โรมา

"หลังจาก 5 ปีอันแสนมหัศจรรย์ ช่วงเวลาของผมกับเชลซีมาถึงจุดจบ" เปโดร เผย

"ผมขอขอบคุณบอร์ดของสโมสร, โค้ช และเพื่อนร่วมทีม และแน่นอนแฟนบอล ขอบคุณที่ให้ผมได้ร่วมประสบการณ์ในการเป็นครอบครัวใหญ่ของคุณ ผมมีความสุขมากที่ได้มาอยู่ที่นี่ คุณทำให้ผมรู้สึกเหมือนผมอยู่บ้าน"

"ถือเป็นเรื่องน่ายินดีและเป็นเกียรติที่ได้ลงเล่นให้สโมสรแห่งนี้ ได้คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก, เอฟเอ คัพ และยูโรป้า ลีก เช่นเดียวกับการได้ลงเล่นในลีกที่ดีที่สุดลีกหนึ่งของโลก ผมตัดสินใจถูกต้องที่มาที่นี่ ผมจะขอจดจำช่วงเวลาที่แสนมหัศจรรย์และไม่มีวันลืมเลือน"

"ผมบอกลาด้วยความยินดีกับช่วงเวลานี้ในอาชีพการค้าแข้งของผม และผมตื่นเต้นกับฉากต่อไปที่จะเริ่มต้นขึ้น ขอบคุณและขอให้โชคดีในอนาคต สู้ต่อไป สิงห์บลูส์!"

It’s been a pleasure and an honour. Thanks and good luck for the future. Come on Blues!!! 🔵🔝 #KTBFFH #CFC



Ha sido un placer y un honor. Gracias y mucha suerte en el futuro. Come on @ChelseaFC !!! pic.twitter.com/WH2XTG1URi