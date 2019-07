คำต่อคำ : นิชิโนะ เปิดใจหลังเซ็นคุมช้างศึก ที่ญี่ปุ่น

กุนซือวัย 64 ปี เปิดใจต่อหน้าสื่อในบ้านเกิด หลังเซ็นคุม ช้างศึก อย่างเป็นทางการ ที่ญี่ปุ่น

อากิระ นิชิโนะ กุนซือป้ายแดง ทีมชาติไทย เปิดใจต่อหน้าสื่อมวลชลในบ้านเกิด หลังล่าสุดเซ็นสัญญาคุม ทีมชาติไทย อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ วันที่ 19 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ที่ ห้องประชุม Orizuru Rei no Ma โรงแรม The New Otani เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

กุนซือวัย 64 ปี ตอบรับคุมช้างศึก ทั้งชุดใหญ่ และ U23 เป็นที่เรียบร้อย ก่อนที่ล่าสุดจะมีการเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการ เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นการทำงานในต่างประเทศครั้งแรกของเจ้าตัว จากนั้นวันที่ 21 กรกฎาคมนี้ จะมีการเปิดตัวที่ไทยอีกครั้ง

ภายหลังการเซ็นสัญญาเสร็จสิ้น ทางด้าน นิชิโนะ ได้เปิดใจ และ ตอบคำถามสื่อมวลชนที่ญี่ปุ่น ทั้งหมดว่า

- หลังจากไปที่ไทย รู้สึกอย่างไรกับข้อเสนอครั้งนี้

ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ผมอยากไปดูว่าฟุตบอลไทยเล่นเป็นยังไงบ้าง เพราะจากได้ที่เจอท่านนายกฯ ก็รู้ว่าที่นั่น มีโครงสร้างฟุตบอลใหม่ๆ และ ก็มีความตั้งใจ มุ่งมั่นอย่างจริงจังที่อยากจะพัฒนาทีม ดังนั้น ผมรู้สึกว่านี่เป็นงานที่ท้าทายอีกครั้ง ก็อยากขอบคุณสมาคมฯ ที่ให้โอกาสผม แน่นอนว่า ผมมีความสุข ที่ได้โอกาสกลับมาทำทีมอีกครั้ง

จากที่ผมทำงานในญี่ปุ่น มายาวนาน ผมก็มีประสบการณ์หลายอย่าง และ หลังจากที่ผมได้รับข้อเสนอจากสมาคมฯ ผมก็อยากบอกให้รู้ว่า วันนี้ผมได้ตอบรับข้อเสนออย่างเป็นทางการแล้ว และ รู้สึกถึงความรับผิดชอบมากขึ้น

- ในแง่ความคาดหวัง และ การฝึกซ้อมหลังจากนี้จะเป็นอย่างไร

อันดับแรกผมต้องทำความเข้าใจกับสถานะของทีมให้ลึกซึ้งก่อน เพราะตอนนี้ฟุตบอลลีกก็ยังเตะอยู่ และ จากการที่ผมไปดู การแข่งขันมาบ้าง ก็พบว่ายังมีหลายสิ่งหลายอย่าง ที่ต้องทำอีกมาก ซึ่งตอนที่ผมไป ก็ไม่ได้ใช้ล่าม จึงไม่มั่นใจว่า สิ่งที่สื่อออกไป ทุกคนจะเข้าใจได้มากน้อยแค่ไหน แต่หลังจากนี้ก็จะเรียนรู้ให้มากขึ้น

ในแง่เวลาเตรีมทีม ก็พอมีอยู่บ้าง แต่การจะสร้างความสำเร็จไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ยืนยันว่า จะพยายามตั้งใจทำให้ดีที่สุด

- เป้าหมายการทำทีม ที่จะไปเล่นโอลิมปิค และ ฟุตบอลโลก

จริงๆ นอกจากสองรายการนี้แล้ว ก็ยังมีซีเกมส์ด้วย ซึ่งผมคิดว่า ทีมในอาเซียน ต้องแข่งขันกันอย่างจริงจัง นอกจากนี้ ในกลุ่มการแข่งขัน ของฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก ก็มี ยูเออี ด้วย ซึ่งก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งทีมหนึ่ง

เบื้องต้น ผมอยากดูวิธีการเล่นของผู้เล่นไทยก่อน เพราะหลังจากนี้ เราจะมีโปรแกรมพบกับ เวียดนาม ในวันที่ 5 กันยายน และ อินโดนีเซีย วันที่10 กันยายน ซึ่งพอผมมีโอกาสได้เห็นแล้ว ก็จะมาดูว่า เราควรเล่นในรูปแบบไหน เช่นเดียวกับ ผู้เล่นที่จะใช้ในชิงแชมป์เอเชีย รอบสุดท้าย ผมก็ต้องดูก่อนว่า กลุ่มผู้เล่นเหล่านั้น เป็นอย่างไรบ้าง

- เป็นครั้งแรกที่คุณ มีโอกาสทำทีมชาติ ในต่างประเทศ

ใช่ ผมมีความสุขมาก ที่จะได้ออกไปทำงานที่ต่างประเทศครั้งแรก เรื่องผลแพ้ชนะ มันเป็นเรื่องของกีฬาอยู่แล้ว แต่สิ่งสำคัญ ผมต้องการยกระดับทีมให้สูงขึ้นไป

- ต้องการพา ทีมชาติไทย ไปฟุตบอลโลกหรือไม่

ผมต้องการแน่นอน เพราะมันเป็นสิ่งที่ทุกคนใฝ่ฝันอยู่แล้ว ดังนั้นผมจะตั้งใจ และ มุ่งมั่นที่จะทำให้ได้ แม้ว่ามันจะไม่ใช่เรื่องง่ายก็ตาม

- มีเคล็ดลับในการทำ ทีมชาติไทย อย่างไร หลังจากประสบความสำเร็จที่ญี่ปุ่น

ในประสบการณ์ที่ผ่านมา ผมได้เห็นวิธีการฝึกสอนของโค้ชหลายคน ทั่วโลก และ การกระตุ้นนักกีฬา ซึ่งผมก็ได้รับอิทธิพลจากหลายๆคน อย่างเช่น สเปน ฉะนั้น อันดับแรก ผมต้องดูก่อนว่าผู้เล่นที่มี มีศักยภาพเดิมในตัวอย่างไร จากนั้น ก็จะต้องค้นหาสไตล์แต่ละคนว่าเป็นอย่างไร นี่เป็นสิ่งแรกที่ผมต้องได้ดูก่อน

ยอมรับว่า ผมไม่ได้รู้จักผู้เล่นไทยลึกซึ้งเท่าไหร่นัก แต่ก็หวังว่าจะนำประสบการณ์ที่มีช่วยทีมให้ได้มากที่สุด

- คิดเห็นอย่างไร กับวัฒนธรรมในการทำทีมที่จะแตกต่างจากที่เคยทำมา

ล่าสุด ฝรั่งเศส ที่ได้แชมป์ฟุตบอลโลก ก็ใช้โค้ชจากชาติเดียวกัน เพราะมีความเข้าใจในทุกๆอย่างด้วยกัน แต่ผมคิดว่า สิ่งสำคัญกว่านั้น และ มันจำเป็น ก็คือในเรื่องของแท็คติคที่ต้องถ่ายทอด รวมถึงในแง่คำพูด ก็มีความสำคัญ สำหรับคอยกระตุ้นนักเตะ เพราะฉะนั้น ประเด็นสำคัญ ไม่ได้อยู่ที่การใช้ล่าม หรือ ไม่ใช่ล่าม แต่อยู่ที่ว่าในฐานะ ที่เราเป็นทีมเดียวกัน เราต้องมีความมุ่งมั่นไปในทิศทางเดียวกัน

สำหรับ อากิระ นิชิโนะ จะประเดิมคุมทีมชาติไทย เปิดบ้านพบกับ ทีมชาติเวียดนาม ในฟุตบอลโลก 2022 รอบคัดเลือก โซนเอเชีย รอบ 2 วันที่ 5 กันยายนนี้ ต่อด้วยบุกไปเยือน ทีมชาติอินโดนีเซีย วันที่ 10 กันยายน