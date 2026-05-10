Goal.com
สด
สมุทรสาคร ซิตี้ 2026สโมสร สมุทรสาคร ซิตี้
ธีรฉัตร รูปประดิษฐ์

คาใจจุดโทษ! สมุทรสาครร่อนแถลงการณ์ถึง 'มาดามแป้ง' - แก้ไขมาตรฐานผู้ตัดสิน⁣

Samut Sakhon FC
Thonburi United
Thonburi City
Thai League 2
Thai League

สมุทรสาคร ซิตี้ ทีมในไทยลีก 3 ร่ายยาวถึง 'มาดามแป้ง' นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จากกรณีที่ทีมเสียจุดโทษแบบน่ากังขา ในเกมบุกเสมอ ธนบุรี ยูไนเต็ด 3-3 ศึกไทยลีก 3 รอบแชมเปี้ยนส์ลีก กลุ่ม C นัดที่ 3 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2569⁣

พยัคฆ์สาครเสียจุดโทษในช่วงท้ายครึ่งแรก จากจังหวะที่ เอกพล ฟางหนองดู่ แนวรับสมุทรสาคร กระโดดแย่งโหม่งกับ ธนาทรัพย์ ศรีโกตะเพชร ผู้เล่นธนบุรี ที่จะตีลังกายิงพอดี โดยผู้ตัดสิน จรินทร์ ยาวาปี ชี้ให้จุดโทษแก่ธนบุรี ท่ามกลางความงงของนักเตะทีมเยือน⁣

⁣แถลงการณ์สโมสรสมุทรสาคร ซิตี้⁣

สโมสรสมุทรสาคร ซิตี้ ขอแสดงความไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสิน นายจรินทร์ ยาวาปี จากจังหวะการให้จุดโทษแก่สโมสรธนบุรี ยูไนเต็ด ในนาทีที่ 45+3 ซึ่งสโมสรเห็นว่าเป็นการตัดสินที่ผิดพลาด และส่งผลกระทบโดยตรงต่อรูปเกมและผลการแข่งขันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้⁣

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สโมสรให้ความเคารพต่อการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินมาโดยตลอด และเข้าใจดีว่าความผิดพลาดสามารถเกิดขึ้นได้ในเกมฟุตบอล แต่ในจังหวะสำคัญที่ชัดเจนเช่นนี้ สโมสรเชื่อว่า “มาตรฐาน” ของการตัดสิน ควรมีมากพอที่จะไม่ปล่อยให้ผลการแข่งขันถูกตั้งคำถามจากสายตาของผู้ชมทั้งสนาม⁣

จากเหตุการณ์ดังกล่าว สโมสรสมุทรสาคร ซิตี้ ขอยืนยันว่าจะดำเนินการยื่นเรื่องร้องเรียนและดำเนินการตามขั้นตอนต่อ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อย่างแน่นอน เพื่อให้เกิดการตรวจสอบอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม เพราะฟุตบอลควรถูกตัดสินด้วยคุณภาพของเกม ไม่ใช่ความสะเพร่า ไร้ความรู้ของบุคคลหนึ่งบุคคลใด⁣

นอกจากนี้ สโมสรสมุทรสาคร ซิตี้ ขอส่งข้อเสนอไปยัง Madam Pang - มาดามแป้ง - นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งถือเป็นความหวังสำคัญของวงการฟุตบอลไทย ให้ช่วยเร่งแก้ไขปัญหามาตรฐานการตัดสินที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในวงการฟุตบอลไทย รวมถึงยกระดับมาตรการตรวจสอบและบทลงโทษผู้ตัดสินในกรณีที่มีการปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาดให้มีความเข้มงวดมากขึ้น เพื่อให้การทำหน้าที่ของผู้ตัดสินในทุกระดับ มีความรอบคอบ โปร่งใส ปฏิบัติหน้าที่ด้วยสติ และยึดมั่นในความสุจริตเที่ยงธรรม มากกว่าที่แฟนบอลกำลังตั้งคำถามอยู่ในวันนี้⁣

สโมสรสมุทรสาคร ซิตี้⁣

10 พฤษภาคม 2569

โฆษณา