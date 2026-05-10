คาใจจุดโทษ! สมุทรสาครร่อนแถลงการณ์ถึง 'มาดามแป้ง' - แก้ไขมาตรฐานผู้ตัดสิน⁣

สมุทรสาคร ซิตี้ ทีมในไทยลีก 3 ร่ายยาวถึง 'มาดามแป้ง' นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จากกรณีที่ทีมเสียจุดโทษแบบน่ากังขา ในเกมบุกเสมอ ธนบุรี ยูไนเต็ด 3-3 ศึกไทยลีก 3 รอบแชมเปี้ยนส์ลีก กลุ่ม C นัดที่ 3 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2569
พยัคฆ์สาครเสียจุดโทษในช่วงท้ายครึ่งแรก จากจังหวะที่ เอกพล ฟางหนองดู่ แนวรับสมุทรสาคร กระโดดแย่งโหม่งกับ ธนาทรัพย์ ศรีโกตะเพชร ผู้เล่นธนบุรี ที่จะตีลังกายิงพอดี โดยผู้ตัดสิน จรินทร์ ยาวาปี ชี้ให้จุดโทษแก่ธนบุรี ท่ามกลางความงงของนักเตะทีมเยือน
แถลงการณ์สโมสรสมุทรสาคร ซิตี้
สโมสรสมุทรสาคร ซิตี้ ขอแสดงความไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสิน นายจรินทร์ ยาวาปี จากจังหวะการให้จุดโทษแก่สโมสรธนบุรี ยูไนเต็ด ในนาทีที่ 45+3 ซึ่งสโมสรเห็นว่าเป็นการตัดสินที่ผิดพลาด และส่งผลกระทบโดยตรงต่อรูปเกมและผลการแข่งขันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สโมสรให้ความเคารพต่อการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินมาโดยตลอด และเข้าใจดีว่าความผิดพลาดสามารถเกิดขึ้นได้ในเกมฟุตบอล แต่ในจังหวะสำคัญที่ชัดเจนเช่นนี้ สโมสรเชื่อว่า “มาตรฐาน” ของการตัดสิน ควรมีมากพอที่จะไม่ปล่อยให้ผลการแข่งขันถูกตั้งคำถามจากสายตาของผู้ชมทั้งสนาม
จากเหตุการณ์ดังกล่าว สโมสรสมุทรสาคร ซิตี้ ขอยืนยันว่าจะดำเนินการยื่นเรื่องร้องเรียนและดำเนินการตามขั้นตอนต่อ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อย่างแน่นอน เพื่อให้เกิดการตรวจสอบอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม เพราะฟุตบอลควรถูกตัดสินด้วยคุณภาพของเกม ไม่ใช่ความสะเพร่า ไร้ความรู้ของบุคคลหนึ่งบุคคลใด
นอกจากนี้ สโมสรสมุทรสาคร ซิตี้ ขอส่งข้อเสนอไปยัง Madam Pang - มาดามแป้ง - นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งถือเป็นความหวังสำคัญของวงการฟุตบอลไทย ให้ช่วยเร่งแก้ไขปัญหามาตรฐานการตัดสินที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในวงการฟุตบอลไทย รวมถึงยกระดับมาตรการตรวจสอบและบทลงโทษผู้ตัดสินในกรณีที่มีการปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาดให้มีความเข้มงวดมากขึ้น เพื่อให้การทำหน้าที่ของผู้ตัดสินในทุกระดับ มีความรอบคอบ โปร่งใส ปฏิบัติหน้าที่ด้วยสติ และยึดมั่นในความสุจริตเที่ยงธรรม มากกว่าที่แฟนบอลกำลังตั้งคำถามอยู่ในวันนี้
สโมสรสมุทรสาคร ซิตี้
10 พฤษภาคม 2569