'คาสตรอล' หนุนไทยลีก ปีที่ 2 เน้นเข้าถึงแฟนบอลทั่วประเทศ

'คาสตรอล' ลุยไทยลีก ปีที่ 2 เน้นขยายฐานกลุ่มคนรุ่นใหม่ และเข้าถึงแฟนบอลทั่วประเทศ ตอกย้ำความสำเร็จปีแรก เดินหน้าขยาย Brand Engagement ผ่านแพลตฟอร์มฟุตบอลไทยลีกแบบ 360 องศา
ฟุตบอลไทย ยังคงเดินหน้าอย่างแข็งแกร่ง เมื่อ "คาสตรอล" (Castrol) แบรนด์น้ำมันเครื่องระดับโลก ประกาศต่อสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก เป็น ปีที่ 2 ครอบคลุมฤดูกาลแข่งขัน 2025/26 เลก 2 ต่อเนื่องถึงฤดูกาล 2026/27 เลก 1 สะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของฟุตบอลไทยลีกในฐานะ "Strategic Marketing Platform" สำคัญในการสร้างการรับรู้แบรนด์ (Brand Awareness) และเสริมสร้างการมีส่วนร่วม (Engagement) กับผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่ชื่นชมกีฬาฟุตบอลทั่วประเทศ
การสนับสนุนในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ , บริษัท แพลนบี อีเลฟเว่น จำกัด และ บริษัท บีพี-คาสตรอล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันเครื่องสมรรถนะสูงสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จากประเทศอังกฤษ ซึ่งเดินหน้าขับเคลื่อนกลยุทธ์ Sports Marketing ในประเทศไทยอย่างจริงจัง โดยใช้ฟุตบอลไทยลีกเป็น "Core Platform" ในการเชื่อมโยงแบรนด์เข้ากับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่
ตลอดการสนับสนุนในปีแรก Castrol ได้ดำเนินกิจกรรมการตลาดและสร้างประสบการณ์ร่วมกับแฟนบอล ทั่วประเทศ ในมิติต่างๆ อย่างครบวงจร ทั้งกิจกรรมหน้าสนามแข่งขัน (On-ground Activation) แคมเปญร่วมสนุกสำหรับแฟนฟุตบอล การสร้างคอนเทนต์ร่วมกับแพลตฟอร์มสื่อกีฬา ตลอดจนการสื่อสารผ่านช่องทางดิจิทัลและโซเชียลมีเดีย ส่งผลให้แบรนด์สามารถขยายฐานการเข้าถึง (Reach) และสร้างการมีส่วนร่วมกับแฟนบอลได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีกิจกรรมสนุกๆกับลูกค้าในเครือข่าย ศูนย์บริการคาสตรอล ออโต้ เซอร์วิส และ คาสตรอล ไบค์พอยท์อย่างต่อเนื่อง
ผลลัพธ์จากการดำเนินกิจกรรมตลอดปี 2025 ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าฟุตบอลไทยลีกเป็นแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์กลยุทธ์การสื่อสารของ Castrol ทั้งในด้านการยกระดับ Brand Awareness และ Brand Engagement รวมถึงการเชื่อมโยงแบรนด์เข้ากับกลุ่มผู้บริโภคคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะกลุ่ม Gen Y และ Gen Z ที่ให้ความสำคัญกับนวัตกรรม สมรรถนะ และไลฟ์สไตล์ที่ขับเคลื่อนด้วยแพสชันในกีฬา ซึ่งสอดคล้องกับ Brand DNA ของคาสตรอลอย่างดีเยี่ยม
นางสิรินุช ช่างทอง ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท บีพี–คาสตรอล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า
"ตลอดปีแรกของการเป็นผู้สนับสนุนไทยลีก เราได้เห็นอย่างชัดเจนว่าฟุตบอลไทยสามารถทำหน้าที่เป็น Strategic Touchpoint ที่เชื่อมโยงแบรนด์คาสตรอลเข้ากับแฟนบอลทั่วประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในแง่ของการสร้างการรับรู้แบรนด์ การสร้างภาพลักษณ์ด้านสมรรถนะและนวัตกรรม รวมถึงฟีดแบ็กเชิงบวกจากกิจกรรมที่เราออกแบบให้แฟนบอลคนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด"
"การต่อสัญญาในปีที่ 2 ครั้งนี้ ไม่ได้เป็นเพียงการสานต่อความสำเร็จ แต่เป็นการ ‘Scale Up’ กลยุทธ์สปอร์ตมาร์เก็ตติ้งของคาสตรอลในประเทศไทย เราตั้งใจต่อยอดจากอินไซท์ที่ได้ในปีแรก มาพัฒนากิจกรรมและประสบการณ์รูปแบบใหม่ ที่ตอบโจทย์ทั้งแฟนบอลและ Brand partner ในสนาม ชมผ่านหน้าจอ และบนแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อให้แบรนด์คาสตรอลเข้าไปอยู่ในทุกช่วงของ Fan Journey อย่างกลมกลืนและมีความหมาย"
"คาสตรอลยังคงมุ่งมั่นใช้ฟุตบอลไทยลีก เป็นเวทีหลักในการสร้าง Brand Experience ที่แตกต่าง และสร้าง Brand Preference ในระยะยาว ผ่านการสื่อสารที่ชัดเจน กิจกรรมที่หลากหลาย และการทำงานร่วมกับพาร์ตเนอร์ใน Eco-system ฟุตบอลไทย เพื่อยกระดับประสบการณ์ของแฟนบอลตลอดทั้งฤดูกาลแข่งขัน"
ทั้งนี้ Castrol ตั้งเป้ายกระดับประสบการณ์ของแฟนฟุตบอลไทยให้สนุก เข้มข้น และใกล้ชิดกับแบรนด์มากยิ่งขึ้น ผ่านกลยุทธ์การสื่อสารแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communications) ที่ผสมผสานกิจกรรม On-ground – Online และ Content เฉพาะกลุ่ม เพื่อสร้างการรับรู้และความผูกพันกับแบรนด์ในวงกว้างทั่วประเทศอีกด้วย
