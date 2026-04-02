คาร์สัน พิคเก็ตต์ แขนพิการก็ติดทีมชาติได้

ถ้าคุณเล่น FC แล้วเจอนักฟุตบอลหญิง มือหายไปข้างนึง นั่นไม่ใช่บั๊ก นั่นคือคาร์สัน พิคเก็ตต์ แบ็คซ้ายดีกรีทีมชาติสหรัฐอเมริกา ที่เกิดมาพร้อมแขนซ้ายที่หายไปเกือบครึ่ง
พิคเก็ตต์เกิดในตระกูลนักกีฬา พ่อเล่นอเมริกันฟุตบอล แม่เล่นบาสเก็ตบอล ระดับตัวมหาวิทยาลัยกันทั้งคู่ บ้านนี้ให้ลูกสาวเล่นซ็อคเกอร์ตั้งแต่ 5 ขวบ ด้วยสภาพร่างกายที่มีแขนสมบูรณ์อยู่ข้างเดียว เรื่องง่าย ๆ อย่างการผูกเชือกรองเท้ายังยากอย่างไม่น่าเชื่อ แต่เรื่องลูกหนังคาร์สันก็ทำได้ยอดเยี่ยม โดดเด่นมาตั้งแต่สมัยเรียนไฮสคูล คว้าแชมป์ระดับรัฐหลายรายการ จนได้ทุนนักกีฬาเข้าเรียนมหาวิทยาลัย Florida State University
พิคเก็ตต์เป็นสาวน้อยขี้อาย ไม่ชอบเป็นจุดเด่น แต่เมื่อลงสนามก็สามารถเปิดสวิตช์เป็นโหมดเข้มข้น กลายเป็นแนวรับริมเส้นสุดแกร่งได้ เธอทำผลงานโดดเด่นจนถูกดราฟท์ตัวเข้าไปเล่น NWSL ลีกสูงสุดฟุตบอลหญิงสหรัฐอเมริกา แข้งสาวผู้มีแขนซ้ายไม่ครบข้าง แต่เท้าซ้ายแม่นเหมือนชั่งทอง คว้าตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมของลีก 2 ฤดูกาลติด ก่อนจะกลายเป็นผู้เล่นพิการคนแรกในประวัติศาสตร์ทีมชาติฟุตบอลหญิงสหรัฐอเมริกา ในปี 2022
คาร์สัน พิคเก็ตต์ ไม่ใช่สาวขี้อายอีกต่อไป เธอมั่นใจในสิ่งที่เป็น ออกไปไหนไม่ต้องใส่เสื้อแขนยาวปกปิดแขนซ้ายอีกแล้ว ภาพที่เธอชนหมัดแบบไม่มีหมัดกับ โจโจ้ ทิดด์ แฟนบอลตัวน้อยที่มีแขนเดียวเหมือนกัน เป็นภาพไวรัลใจฟูที่หลายคนอาจเคยเห็น - หลายปีต่อมา ทั้งคู่มารียูเนียนกันอีกครั้ง โจโจ้น้อยยังปุ๊กปิ๊กเหมือนเดิม และทั้งคู่น่าจะเป็นเพื่อนกันตลอดไป
ฟุตบอลพาพิคเก็ตต์อยู่ในสปอตไลท์อย่างภาคภูมิ ไนกี้ออกแบบสตั๊ด Phanthom Academy GT FlyEase ที่ไม่ต้องผูกเชือกเองให้เธอ และเมื่อเกม FIFA เพิ่มฟุตบอลหญิงเข้าไปในภาค 23 เธอก็กลายเป็นผู้เล่นแขนพิการคนแรกและคนเดียวในเกมซีรีส์นี้
"พ่อบอกฉันเสมอว่า 'อย่าให้ใครมาเปลี่ยนท้องฟ้าของลูกให้กลายเป็นเพดานที่มืดทึบ ... ทำตามความฝันของลูกซะ อย่าให้ใครมาบอกว่าความฝันของลูกมันใหญ่เกินกว่าจะเป็นจริง ลูกจงเป็นตัวของตัวเอง และสนุกกับการเดินทางของตัวลูกเอง" คาร์สัน พิคเก็ตต์ เคยให้สัมภาษณ์
ทุกวันนี้แม้ไม่ได้เห็นกันบ่อย ๆ แต่โลกเรามีคนพิการเล่นฟุตบอลระดับสูงมาตลอด บางคนพิการมาตั้งแต่กำเนิด บางคนหูหนวกต้องใส่เครื่องช่วยฟังลงเล่น บางคนแขนขาดมือขาดจากอุบัติเหตุ แต่ที่พวกเขามีเหมือนกันก็คือ พวกเขาเล่นได้ และคนที่เล่นได้ ก็จะได้เล่น
ไม่ว่าอวัยวะจะน้อยกว่าคนอื่นกี่ชิ้นก็ตาม