คาร์ริคไม่เห็นด้วยคนมองแข้งแมนฯ ยูฯปล่อยจอยหลังคว้าตั๋ว UCL

ไมเคิล คาร์ริค กุนซือ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ไม่เห็นด้วยที่ลูกทีมถูกมองว่าเล่นไม่เต็มที่ในเกมบุกเสมอ ซันเดอร์แลนด์ 0-0
ทัพปีศาจแดง การันตีการกลับไปเล่นยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบ 3 ปี หลังคว้าชัยศึกแดงเดือดเมื่อสัปดาห์ก่อน
ทำให้เกมที่ สเตเดี้ยม ออฟ ไลท์ พวกเขามีการปรับตัวจริงถึง 5 ตำแหน่ง และเจอเกมที่ยากลำบาก จนต้องพึ่ง เซนเนอ ลัมเมนส์ งัดฟอร์มเซฟพาทีมแบ่งแต้มกลับออกมา
ด้วยฟอร์มการเล่นที่เป็นรองทัพแมวดำอย่างชัดเจนในเกมนี้ ทำให้มีการตั้งคำถามถึงความมุ่งมั่นหลังทีมบรรลุเป้าหมายสูงสุดไปแล้ว แต่ คาร์ริค ไม่มองเช่นนั้น
“ผมเกือบจะรู้สึกแย่เลยนะเมื่อมีคนกล่าวหาแบบนั้น เพราะวิธีที่นักเตะเตรียมตัวสำหรับเกมนี้, ตอนเดินออกจากห้องแต่งตัวม เราเผชิญกับเกมที่ยากลำบาก และผมคิดว่ามันออกมาโอเค” คาร์ริค เผย
“ผมคิดว่าถ้าเราไม่ได้อยู่ในสภาพจิตใจที่ดีและขาดแรงจูงใจ ผมคิดว่าวันนี้เราคงแพ้เกมนี้ไปแล้ว ซันเดอร์แลนด์เล่นได้ดีมากในบางช่วงของเกม และทำให้เราต้องทำงานหนัก
“ข้อเท็จจริงที่ว่าความภาคภูมิใจในตัวเราเองและเพื่อนร่วมทีม รวมถึงหน้าที่ในการเล่นให้กับสโมสรที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้และการได้เป็นส่วนหนึ่งของมัน แน่นอนว่าเรื่องแรงจูงใจและสมาธิไม่ใช่เหตุผลว่าเราจะเล่นได้ยอดเยี่ยม
“หรือเราอาจจะมีฟอร์มการเล่นที่ออกมาค่อนข้างท้าทายกว่าเดิมเล็กน้อย ไม่ว่าจะเป็นวันนี้หรือในอีกสองเกมถัดไป สิ่งนั้นจะไม่ใช่ประเด็นที่ได้รับผลกระทบเลยแม้แต่น้อย